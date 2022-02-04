Исследование: главными характеристиками идеального работодателя россияне считают стабильность и высокую зарплату

Стабильная компания, предоставляющая высокие зарплаты и хороший социальный пакет, — таким россияне видят идеального работодателя по результатам исследования Аналитического центра НАФИ. При этом тенденции с начала пандемии коронавируса сменились.

По данным на начало 2022 года, главными характеристиками идеального работодателя россияне считали высокую зарплату (71%) и хороший социальный пакет (69%). Среди других популярных ответов — стабильная компания (60%), возможность карьерного роста (49%) и приятный климат в коллективе (39%).

Две первые характеристики за последнее время не изменились, а факт стабильности компании стал более важным, чем возможность карьерного роста (сейчас этот критерий выбрали 60%, в то время как в 2020-м — 49%). По данным НАФИ, важность зарплаты, продвижения по службе и дружеских отношений в коллективе у россиян снижаются, а запрос на стабильность компании, хороший социальный пакет и предоставление обучения растет.

Лента новостей Россияне назвали запрет от работодателя главным барьером для смены зарплатного банка Более 81% россиян знают о возможности сменить зарплатный банк через бухгалтерию своего работодателя, при этом 61% не выбирали зарплатный банк самостоятельно. Об этом говорится в тематическом исследовании ассоциации «ФинТех». 04.02.2022 14:34

Возможность карьерного роста чаще выбирали как признак идеального работодателя представители молодых возрастных групп (65—66% в группе 18—34 лет) и наемные работники с высшим образованием (55%). При этом для людей старше 45 лет социальный пакет становится на первое место (74%).

Примечательно, что для женщин более важна возможность самореализации, развития, профессионального роста и дружеские, приятельские отношения в коллективе, а среди высокодоходной группы населения заметно выше доля тех, для кого важна стабильность компании (69%).

«Самым главным критерием идеального работодателя для наемных работников остается достойный уровень заработной платы. Более того, по данным нашего предыдущего исследования, именно неудовлетворенность заработной платой является самой распространенной причиной увольнения сотрудников. Также примечательно, что в 2022 году критерий стабильности компании стал чаще выбираться работающими россиянами. Люди боятся рисковать, потерять работу и стали осторожнее при выборе работодателя в кризисное время пандемии», — пояснила директор направления исследований цифровой экономики Аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова.