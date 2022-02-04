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​Райффайзенбанк снизил ипотечную ставку на квартиры Setl Group до 1,99%

04.02.2022 21:57
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Райффайзенбанк

Райффайзенбанк предлагает ипотеку на покупку квартир в новостройках девелоперской компании Setl Group на еще более выгодных условиях. Как пояснили в банке, на выбор клиентам доступны две ставки: 1,99% на первые два года или 6,99% на весь срок кредитования.

В программе участвуют объекты всех ценовых категорий — от комфорткласса до элитных жилых комплексов.

Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 20 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.

Уточняется, что обеспечением по кредиту до регистрации права собственности на объект будет являться залог прав требования по договору участия в долевом строительстве. Одновременно с получением права собственности на объект регистрируется залог в пользу банка.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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