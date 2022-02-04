​Райффайзенбанк снизил ипотечную ставку на квартиры Setl Group до 1,99%

Райффайзенбанк предлагает ипотеку на покупку квартир в новостройках девелоперской компании Setl Group на еще более выгодных условиях. Как пояснили в банке, на выбор клиентам доступны две ставки: 1,99% на первые два года или 6,99% на весь срок кредитования.

В программе участвуют объекты всех ценовых категорий — от комфорткласса до элитных жилых комплексов.



Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 20 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.

Уточняется, что обеспечением по кредиту до регистрации права собственности на объект будет являться залог прав требования по договору участия в долевом строительстве. Одновременно с получением права собственности на объект регистрируется залог в пользу банка.