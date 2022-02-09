«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Синко-Банка на уровне «ruВ»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Синко-Банка на уровне «ruВ», сообщила пресс-служба агентства. По рейтингу установлен «негативный» прогноз, ранее действовал «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении «Эксперт РА», «негативный» прогноз по рейтингу обусловлен сжатием бизнеса банка в сегменте кредитования юридических лиц, что, по мнению агентства, будет оказывать давление на показатели операционной эффективности. Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

Аналитики напомнили, что Синко-Банк специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании предприятий МСБ, размещении средств на рынке МБК, выдаче банковских гарантий. Банк представлен только головным офисом в Москве, сеть подразделений отсутствует.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Банк характеризуется невысокой диверсификацией бизнеса по направлениям деятельности: индекс Херфиндаля — Хиршмана по структуре активов составил 0,49 на 1 января 2022 года против 0,41 годом ранее. Снижение уровня диверсификации бизнеса обусловлено ростом доли ликвидных низкодоходных компонентов в активах в связи с сокращением кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц (среднегодовой размер кредитного портфеля юрлиц, ИП, физлиц без учета цессий в 2021 году сократился на 8% по сравнению с 2020 годом). Размер активов банка по-прежнему не отражает его конкурентные позиции (доля низкодоходных ликвидных компонентов на 1 января 2022-го составляет порядка 53% валовых активов).

В числе прочего отмечается адекватная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Банк поддерживает высокий уровень нормативов достаточности собственных средств (на 1 января 2022 года Н1.0 равен 43,3%, Н1.1 — 23,2%, Н1.2 — 23,2%), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации рисков (капитал выдерживает обесценение порядка свыше 25% базы активов и внебалансовых обязательств, подверженных кредитному и рыночному рискам).

«Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за 2021 год среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 67% и 87% соответственно). Ресурсная база сформирована преимущественно за счет средств юрлиц (67% привлеченных средств на 1 января 2022-го) и характеризуется слабым уровнем диверсификации по клиентам (доля десяти крупнейших кредиторов в пассивах составила 47% на 1 января 2022 года, средняя доля крупнейшего кредитора с начала 2021 года превышала 10%, на отдельные отчетные даты поднималась до 16%), которые в значительной мере являются аффилированными с бенефициарами банка», — заключили эксперты.