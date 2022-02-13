Изменения по картам за неделю: повышенный кэшбэк и проценты на остаток

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



Хоум Кредит Банк запустил акцию «Марафон праздников», приуроченную к 14 и 23 февраля и 8 марта. Клиенты смогут получить повышенный кэшбэк за платежи кредитными картами. Для участия в акции нужно в период с 8 февраля по 10 марта 2022 года включительно платить за товары кредитными картами «Хоум Кредита», подключенными к программе «Польза», например флагманскими картами «Кредитная Польза» и «120 дней без %». Предусмотрен повышенный кэшбэк в размере 5% за покупки в категориях «Кафе и рестораны», «Цветы», «Подарки и сувениры» (включая ювелирные изделия), «Красота» (включая косметику и парфюмерию), «Электроника и бытовая техника». Кэшбэк начисляется баллами «Польза», которые можно конвертировать в рубли по курсу 1 к 1. Максимальное количество баллов составляет 1 тыс. за весь период акции.

Транскапиталбанк выпустил дебетовую «ТКБ.Карту», главное преимущество которой — начисление 5% рублями на ежедневный остаток до 300 тыс. рублей включительно. Кроме того, начисляется кэшбэк за покупки: 5% бонусными рублями в категориях «Развлечения», «Красота», «Авто», «Путешествия», «Дом и ремонт» (новую категорию можно выбирать раз в три месяца); 0,5% в категориях «Фастфуд», «Супермаркеты», «Бакалейные магазины», «Почтовые услуги»; 1% за прочие покупки. Компенсировать покупки бонусными рублями можно через 14 дней со дня совершения трансакции. Максимальная сумма кэшбэка — 3 тыс. бонусных баллов в месяц. При превышении месячного лимита бонусы начисляются по коэффициенту 0,5% от суммы покупки. Полученные баллы можно обменять на рубли по курсу 1 балл = 1 рубль. Бонусными рублями можно компенсировать покупки на сумму от 1 тыс. рублей. Держатели карты могут ежемесячно бесплатно снимать наличные: до 300 тыс. рублей включительно в банкоматах банка ТКБ и до 100 тыс. рублей включительно в банкоматах других банков; выполнять переводы по номеру телефона до 100 тыс. рублей в месяц.

Россельхозбанк увеличил ставку по начислению процентов на остаток денежных средств на «Пенсионной карте» с 4% до 7%. У клиентов есть возможность подключить дополнительные опции на выбор: 5-процентный кэшбэк по операциям оплаты в аптеках или бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ. Карта выпускается бесплатно. Ее можно заказать онлайн на сайте банка или в приложении. Кроме того, банк запускает возможность выпуска карт платежной системы Visa в форме брелока. Устройство, в основе которого лежит NFC-чип и защищенный софт компании Fidesmo, обладает всеми возможностями классической банковской карты. Для оплаты достаточно поднести брелок к бесконтактному устройству оплаты. При необходимости карту в брелоке можно заблокировать в мобильном приложении продукта или обратившись в банк. Брелоки можно приобрести на сайте ISBC Pay. Для оформления заказа достаточно указать электронную почту, ввести данные карты (пластиковой или виртуальной) с адресом для доставки, а после получения активировать устройство c помощью СМС-подтверждения от банка.

Московский Кредитный Банк расширил способы бесконтактной оплаты для держателей банковских карт Visa брелоком ISBC Pay. Чтобы совершить покупку, достаточно приложить устройство к платежному терминалу. Компактный брелок со встроенным NFC-модулем не нужно заряжать. Технология оплаты сертифицирована платежной системой Visa и полностью безопасна благодаря софту финтех-компании Fidesmo. Номер карты и информация о владельце не отображаются ни на самом устройстве, ни при трансакции. Клиент всегда может заблокировать карту в брелоке через мобильное приложение продукта или обратившись в банк. Приобрести брелок и выбрать дизайн можно на сайте ISBC Pay.

МТС Банк подключился к сервису бесконтактной оплаты Alioth l Pay. Держатели его карт Mastercard смогут совершать платежи в одно касание платежным кольцом, изготовленным из ударопрочной водонепроницаемой керамики, везде, где может быть использована бесконтактная технология. Информация о карте не хранится на устройствах и не передается владельцу терминала. В зависимости от настроек терминала при покупках от 1 тыс. до 5 тыс. рублей потребуется ПИН-код. Платежное кольцо или другой аксессуар Alioth l Pay можно приобрести в интернет-магазине Alioth l Pay или на маркетплейсах. Привязать кольцо к банковской карте можно через мобильное приложение, после этого можно сразу оплачивать кольцом покупки. Кольца представлены в различных размерах и нескольких дизайнерских решениях и цветах.



ВТБ предлагает возможность заказать предварительно одобренную цифровую кредитную карту через чат-бот в «ВТБ Онлайн». В чат-боте нужно сделать запрос «Оформить цифровую кредитку», далее, следуя инструкции, необходимо ввести кредитный лимит и выбрать платежную систему. Персональные данные загрузятся автоматически. Завершив оформление заказа, клиент сможет сразу воспользоваться цифровой кредиткой. Все данные об операциях можно будет посмотреть на главном экране «ВТБ Онлайн». При необходимости клиент может получить пластиковый эквивалент кредитной карты в офисе. Кредитная «Карта возможностей» сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней, бесплатное обслуживание независимо от суммы трат, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. При выпуске карты до 31 марта 2022 года клиенты смогут получить кэшбэк 10% со всех своих покупок по карте в течение первых 30 дней.

СберБанк запустил сервис бесплатной доставки кредитных карт клиентам. Теперь при оформлении заявки на кредитную карту в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» можно выбрать опцию доставки пластиковой карты курьером. Оформление карты займет две минуты. На последнем шаге оформления у клиента появится возможность начать пользоваться кредитной картой сразу онлайн, а доставку физической карты заказать на удобный адрес и в удобное время. Благодаря этому сервису больше не надо приходить в офис для оформления новой кредитки или перевыпуска карты.