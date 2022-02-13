В ​НКР ожидают от Банка России паузы на заседаниях по ключевой ставке в ближайшие месяцы

Банк России после повышения ключевой ставки на заседании в пятницу, 11 февраля, на 1 процентный пункт до 9,5% возьмет паузу для оценки влияния уже принятых решений и глобальных тенденций на инфляционную динамику. Такой прогноз дает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».



«На протяжении последних месяцев годовая инфляция находилась на уровне ключевой ставки или даже превышала ее, а инфляционные ожидания по-прежнему оставались неблагоприятными. Февральское повышение ключевой ставки Банка России на 100 базисных пунктов до 9,5% в ответ на усилившийся рост потребительских цен станет последним перед паузой, которую регулятор возьмет для оценки влияния как уже принятых решений, так и глобальных тенденций на инфляционную динамику», — пишут аналитики в своем обзоре.

НКР полагает, что в феврале-марте 2022 года рост индекса потребительских цен останется заметно выше, чем в те же месяцы 2017—2019 годов — наиболее благоприятный с инфляционной точки зрения период. Ослабление ценового прессинга в России ожидается с апреля, когда возможен переход к постепенному торможению годовой инфляции. Обновленный прогноз НКР по инфляции на 2022 год — 6,5—6,7% при росте ВВП на 2,5%.

Аналитики исходят из сценария business as usual, предполагающего минимизацию геополитических рисков уже в первой половине текущего года и отсутствие значимых новых санкций, способных радикально изменить ситуацию на российском финансовом рынке. Кроме того, агентство предполагает, что пандемия коронавируса близится к завершению, обусловливая возобновление полноценных трансграничных перемещений и постепенное смягчение логистических проблем.



По прогнозу НКР, значимыми проинфляционными факторами в ближайшие месяцы останутся повышенные инфляционные ожидания, на которые неоднократно указывал в последнее время Банк России, а также заметный дефицит предложения в отдельных отраслях и подорожание топлива на фоне существенного роста мировых цен на нефть.

На замедление инфляции, помимо повышения ключевой ставки, будут работать и ожидаемое охлаждение потребительского кредитования на фоне ужесточения регулирования со стороны ЦБ, и сохранение правительством РФ консервативной бюджетной политики.

На стороне глобальных антиинфляционных факторов в ближайшие месяцы также выступит повышение ставки Федеральной резервной системы США: оно, вероятно, будет неоднократным и достаточно агрессивным с учетом январской годовой инфляции в США на уровне 7,5%. Рост ставки и прекращение к марту программы ФРС по выкупу облигаций обусловят коррекцию цен целого ряда активов, включая сырьевые.

Несмотря на жесткую риторику ЦБ в отношении возможности дальнейшего повышения ключевой ставки в этом году, в НКР считают, что с учетом отложенного влияния перечисленных факторов Банк России предпочтет выждать несколько месяцев, прежде чем прибегнуть к новой коррекции ставки. Если во II квартале динамика цен на мировом уровне и в РФ начнет меняться в лучшую сторону, осенью ЦБ сможет перейти к постепенному снижению ставки.

«Однако даже в случае реализации наиболее благоприятного сценария, когда годовой индекс потребительских цен составит менее 6,5%, ключевая ставка вряд ли будет снижена до сопоставимых значений. Вероятнее всего, Банк России сохранит положительный разрыв между инфляцией и ставкой порядка 1—1,5 процентного пункта, стремясь добиться длительной ценовой стабильности и выхода на целевой показатель инфляции в 4%», — резюмируют аналитики.

