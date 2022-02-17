«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Первоуральскбанка на уровне «ruB+»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Первоуральскбанка на уровне «ruB+», сообщила пресс-служба агентства. По рейтингу изменен «развивающийся» прогноз на «стабильный».

Как поясняется в сообщении «Эксперт РА», рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, умеренной позицией по капиталу при адекватной способности к его генерации, приемлемым качеством активов, умеренным уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу с развивающегося на стабильный отражает ожидание агентства по улучшению капитальной позиции банка вследствие проведенной в конце января 2022 года дополнительной эмиссии за счет средств акционеров.

Аналитики напомнили, что Первоуральскбанк — небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Первоуральске Свердловской области. Специализируется на обслуживании юридических лиц (в частности, кредитование лизинговых компаний и факторинговые операции) и физических лиц. Офисная сеть представлена головным и дополнительным офисами в Первоуральске, а также офисом в Екатеринбурге.

Слабые рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке. Деятельность банка характеризуется приемлемой географической концентрацией кредитных рисков (на долю Москвы по состоянию на 1 ноября 2021 года приходится 32% кредитного портфеля юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, доли остальных регионов не превышают 10%) и умеренной диверсификацией по направлениям бизнеса. В рамках расширения продуктовой линейки банк активно развивает лизинговое направление. Величина активов в 2021 году выросла на 25% преимущественно за счет развития корпоративного кредитного портфеля. При этом агентство отмечает, что значительную часть корпоративного портфеля банк фондирует за счет вкладов физических лиц.

В числе прочего отмечается умеренная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации. В 2021 году норматив достаточности капитала Н1.0 снизился с 13,3% до 12,3% в связи с ростом активов, взвешенных по уровню риска, норматив Н1.2 вырос с 7,7% до 9%, в том числе вследствие проведения квартального аудита прибыли. При этом деятельность банка в 2021 году характеризовалась низкими показателями устойчивости капитала к реализации кредитных и рыночных рисков — буфер абсорбции убытков в среднем составил 4,6% подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. В январе 2022 года зарегистрирована дополнительная эмиссия акций в размере 90 млн рублей, в связи с чем агентство ожидает роста нормативов достаточности капитала (по данным банка, на 1 февраля 2022-го норматив Н1.0 составил 14,3%, Н1.2 — 10,6%) и буфера абсорбции убытков. Кроме того, банк продолжает работу над укреплением капитализации, в том числе перешел с 1 февраля 2022 года к расчету нормативов достаточности капитала в соответствии с финализированным подходом.

Вместе с тем агентство обращает внимание на то, что окончательный эффект принятых мер по поддержке капитала на среднесрочном горизонте будет зависеть в том числе от характера освоения полученных средств. Рост процентных доходов оказывает позитивное влияние на показатели рентабельности и чистой процентной маржи. Эффективность управления доходами и расходами оценивается агентством как адекватная.