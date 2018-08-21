Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в ноябре 1990 года в городе Первоуральске Свердловской области. В 1992 году стал акционерным обществом закрытого типа, выступил учредителем Екатеринбургской фондовой биржи, став ее активным участником. В 2004 году вошел в систему страхования вкладов.

В состав пайщиков банка в 1990—1992 годы входила 21 организация, в том числе Исполнительный комитет Первоуральского Совета народных депутатов, Первоуральский новотрубный завод, Тресты «Уралтяжтрубстрой» и «Первоуральскмежрайгаз», Первоуральский динасовый завод, Коуровский леспромхоз, Битимский и Первоуральский совхозы, Птицефабрику «Первоуральская», Объединение общественного питания Первоуральска, а также ряд местных заводов и других организаций. С 2001 года в составе акционеров банка наряду с предприятиями и организациями появились и физические лица.

Ранее банк находился под значительным влиянием ключевых бенефициаров ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «Динур»)*, которому принадлежало 36,86% акций банка. Основными бенефициарами завода и, соответственно, банка выступали председатель совета директоров ОАО «Динур» Ефим Гришпун, его сын и член совета директоров ОАО «Динур» Вадим Гришпун, а также член совета директоров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» Дмитрий Ермолычев.

В апреле 2016 года в составе акционеров произошли заметные изменения. В результате на текущий момент бенефициарами банка значатся заместитель председателя совета директоров банка и советник председателя Некоммерческой организации Московская коллегия адвокатов «Межрегион» Дмитрий Ерошок (21,37%), Сергей Юрьев (23,84%), замгендиректора ООО Торговое Финансирование «Прайм Факторинг» Максим Трусов (14,25%), генеральный директор ООО Научно-производственная фирма «Информаудитсервис» Михаил Брюханов (17,85%), председатель совета директоров банка и гендиректор ООО «Рассел бефорд рус» Вячеслав Яненко (18,19%) и другие акционеры-миноритарии, в том числе ОАО «Птицефабрика «Первоуральская» (1,01%), подконтрольная Министерству по управлению госимуществом Свердловской области.

Помимо головного офиса, в Первоуральске расположены три операционные кассы вне кассового узла. Кроме того, сеть банка включает в себя по одному дополнительному офису в Екатеринбурге и поселке Новоуткинске (Свердловская область). Сеть собственных платежных терминалов представлена пятью устройствами. Численность персонала банка на 1 апреля 2018 года составляла 101 человек.

Физическим лицам Первоуральскбанк предлагает депозиты в рублях и валюте, открытие текущих счетов, потребительские кредиты, переводы с использованием банковских счетов и платежных систем Western Union и «Золотая Корона», прием платежей за различные услуги, аренду сейфов и др. Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, размещение средств на депозиты, программы кредитования, факторинг, дистанционное банковское обслуживание и др.

В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля выделяются следующие сегменты: обрабатывающие производства (54,6%), оптовая и розничная торговля (32,8%), строительство (5,9%), и прочие виды деятельности (6,7%).

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 14,1% (или 284,7 млн рублей), составив 2,3 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 61,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 60,9% до 61,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 178 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 19,6% до 20,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 74,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 430,2 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,9% (или 15,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 18,7% и 81,3% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 90 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 19,52% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью прочих активов, которая на отчетную дату формирует 42,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 47,1% и 52,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 8,8% до 35%, при этом их номинальный объем увеличился на 628,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 0,3% до 1,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 30,3 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 15,6% до 10,6%, при этом их номинальный объем сократился на 70,2 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 10,1% до 6,7%, при этом их номинальный объем сократился на 50 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 4,4% до 3,8%, при этом их номинальный объем сократился на 646 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 60,8% до 42,3%, при этом их номинальный объем сократился на 253,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 806,9 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 628,7 млн рублей (или 352,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 65,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 86,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 9,2% до 2,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 4,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 936 млн рублей (116% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 244 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 223 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 19,1 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 17,5 млн рублей.

Совет директоров: Вячеслав Яненко (председатель), Дмитрий Ерошок, Михаил Брюханов, Дмитрий Кобелев, Максим Трусов, Сергей Юрьев.

Правление: Владимир Эльманин (председатель), Светлана Крапивина, Ирина Гулая, Александр Шустов, Любовь Цепилова.

* ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «Динур») — производитель широкого спектра огнеупоров для черной и цветной металлургии, машиностроения, промышленности строительных материалов и кремнеземистого сырья для производства ферросплавов. Является единственным предприятием в России, выпускающим динасовые огнеупоры для коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных, мартеновских и доменных печей. Завод ведет свою историю с 1932 года. Был акционирован в ноябре 1992 года. В настоящее время доли завода по видам различных выпускаемых изделий и неформованных огнеупоров составляют от 10% до 80%. Является соучредителем совместного росийско-китайского предприятия Dinur (Yingkou) Refractory Materials Co., Ltd по производству магнезиально-углеродистых изделий и других огнеупорных материалов.

Предприятие контролируется председателем совета директоров Ефимом Гришпуном, его сыном, членом совета директоров Вадимом Гришпуном, а также членом совета директоров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» Дмитрием Ермолычевым.

Объем активов ОАО «Динур» на конец 2017 года составлял 4,3 млрд рублей (+12,4% за 2017 год), выручка от продаж — 5,1 млрд рублей (+8,8%), чистая прибыль — 496 млн рублей (433,9 млн рублей за 2016 год).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

E-mail: balance@banki.ru