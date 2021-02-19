Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Первоуральскбанка до уровня «ruB+». По рейтингу установлен «развивающийся» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBB-» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Понижение рейтинга обусловлено ухудшением капитальной и ликвидной позиции банка, что связано с активным ростом кредитного портфеля во второй половине 2020 года. «Развивающийся» прогноз отражает неопределенность относительно дальнейшей динамики показателей ликвидности и достаточности капитала, на которые могут повлиять как возможный рост кредитного портфеля, так и планируемое увеличение капитала банка за счет средств акционеров. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, ограниченной позицией по капиталу, удовлетворительными показателями рентабельности, приемлемым качеством активов, ограниченной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка на 1 декабря 2020 года формируют кредитный портфель юрлиц и ИП (44% валовых активов), факторинговый портфель (около 20%), а также кредиты физлицам (около 11%). Качество кредитного портфеля оценивается как приемлемое (на 1 декабря 2020-го доля просроченной задолженности в кредитах юрлиц и ИП составляет менее 1%, в кредитах физлиц — около 3%).

Ресурсная база банка, как и прежде, характеризуется приемлемой зависимостью от средств физлиц (около 58% пассивов на 1 декабря 2020-го), стоимость данного источника фондирования находится на удовлетворительном уровне (около 6,1% за III квартал 2020 года с переводом в годовое выражение), заключили в «Эксперт РА».

