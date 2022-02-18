Исследование: быстрее всего накопить на квартиру могут жители Красноярского края и Челябинской области

Быстрее всего накопить на квартиру в новостройке могут жители Красноярского края, на вторичное жилье — жители Челябинской области, пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Авито Недвижимость».

По данным исследования, откладывая половину зарплаты, в Красноярском крае можно накопить на среднюю квартиру в новостройке за 11,7 года. Если откладывать треть дохода, потребуется 19,5 года. На втором месте Саратовская область с 11,8 и 19,6 года соответственно. Третье место у Челябинской области (12,1 и 20,2 года), в первую пятерку городов с минимальными сроками накопления на новостройку вошли также Иркутская (13,2 и 22 года) и Омская (13,4 и 22,4 года) области.

Дольше всего копить на новостройку придется севастопольцам: если откладывать половину зарплаты, местному жителю потребуется 25,1 года, если треть — 41,8 года. На втором месте — Москва (24,2 и 40,3 года). В число городов, где, откладывая треть дохода, копить придется больше 35 лет, вошли Нижний Новгород (22,8 и 38,1 года), Симферополь (22,5 и 37,5 года), Казань (21,7 и 36,1 года) и Краснодар (21,1 и 35,2 года).

При этом если бы жители Кубани, получающие среднюю зарплату, попытались накопить на квартиру не в краевом центре, а в Сочи, на это могло бы не хватить экономически активного периода жизни. «При средней зарплате в регионе менее 40 тысяч рублей откладывать на квартиру в Сочи им пришлось бы более 41 года, даже если оставить на жизнь половину дохода, — отметил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. — Откладывая 30% средней зарплаты, пришлось бы ждать возможности приобрести квартиру 69 лет». На вторичное жилье в Сочи краснодарцам пришлось бы копить 41,9 и 69,8 года соответственно, добавил эксперт.

Быстрее всего накопить на вторичное жилье, по расчетам компании, смогут жители Челябинской области: если откладывать половину дохода, на это потребуется 9,3 года. Откладывая треть, собрать нужную сумму можно за 15,4 года. На втором месте — Кировская область (10,9 и 18,1 года), на третьем — Красноярский край (11,1 и 18,5 года).

Дольше всего копить придется крымчанам: на покупку вторичной квартиры в Севастополе потребуется, в зависимости от откладываемой суммы, 29,8 или 49,6 года. На покупку квартиры в Симферополе — 23,4 года или 39 лет соответственно. В число городов, где долго копить на жилье — от 30 лет в том случае, если человек откладывает треть дохода, — также вошли Калининград (20,1 и 33,5 года), Казань (19,9 и 33,2 года), Нижний Новгород (18,8 и 31,4 года), Краснодар (18,8 и 31,4 года), Москва (19 и 31,7 года) и Санкт-Петербург (18 и 30 лет).