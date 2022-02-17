Минстрой оценил нехватку средств на жилье для нуждающихся молодых семей более чем в 30 млрд рублей в год

Около 33 млрд рублей в год необходимо для обеспечения жильем всех молодых семей, состоящих в очереди на получение такой поддержки, к 2024 году, сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев на заседании комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

«Нам дополнительно ежегодно надо порядка 33 миллиардов рублей. Тогда к 2024 году мы должны снять соответствующую очередь и уже в плановом режиме удовлетворять потребность молодых семьей, которые встают в очередь. Такую работу мы с Министерством финансов будем проводить в рамках формирования бюджета на следующую трехлетку», — сказал Гордеев.

По его словам, в настоящее время на решение квартирного вопроса нуждающихся молодых семей ежегодно выделяется порядка 4,5 млрд рублей из федерального бюджета и еще около 8 млрд рублей — из средств регионов. Благодаря этому в 2021 году удалось помочь 14,5 тыс. семей, тогда как всего участниками программы являются практически 174 тыс. семей. Кроме того, ежегодно права на поддержку лишаются около 20 тыс. семей, потому что супруги достигают предельного возраста в 35 лет, так и не получив соцвыплату, отметил замминистра.

Еще одна проблема связана с тем, что Минстрой ранее принял новую методику расчета стоимости квадратного метра для предоставления социальных выплат, которая максимально приближена к реальной ситуации с ценами на недвижимость. Из-за этого при выделении такой же суммы средств из федерального бюджета поддержку смогут получить меньшее количество семей — почти 14 тыс., отметил Гордеев.

При этом он добавил, что Минстрой регулярно занимается упрощением процедур для предоставления поддержки. Так, в скором времени планируется наладить получение соцвыплаты через портал госуслуг, отметил замглавы Минстроя. Кроме того, с 2022 года появится электронный реестр семей, которые уже получили жилищные сертификаты и еще стоят в очереди.

С 2014 по 2021 год поддержку получили порядка 125 тыс. молодых семей, на это было направлено 34 млрд рублей, уточнил Гордеев.

Молодые семьи могут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Субсидия может быть использована для оплаты договора купли-продажи жилья или договора строительного подряда при возведении дома, для уплаты паевого взноса ЖСК, первоначального взноса по ипотеке, а также для погашения основного долга и процентов по такому кредиту.



Для участия в программе молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и обладать доходом, необходимым для получения кредита или оплаты средней стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты. Возраст участников программы не может превышать 35 лет.