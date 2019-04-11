11.04.2019 08:20 354

Ипотечные кредиты на строительство частных домов планируется максимально приблизить по условиям к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир. Об этом "Российской газете" рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Сегодня на строительство дома люди чаще берут потребительский кредит, который имеет высокую ставку и короткий срок.

"Если мы говорим о потребительском кредите, то это 3-5 лет. Но для строительства дома, кредит должен быть таким же, как при ипотеке для квартир, чтобы граждане могли занимать средства на двадцать лет", — сообщил министр.

Он также уточнил, что процентная ставка по ипотечным кредитам на строительство частных домов должна соответствовать ставкам по ипотеке на квартиры. При этом полностью скопировать ипотеку и перенести ее в сегмент частного домостроения не удастся.

"При ипотеке в чистом виде, которая существует сегодня на квартиры, договор долевого участия служит залогом. При ипотеке на строительство дома залогом может быть земля. Но, как правило, ценность участка небольшая, особенно если нет сетей", — пояснил Владимир Якушев.

Он отметил, что сейчас варианты решения проблем с залогом обсуждаются с банками.

Ирина ЖАНДАРОВА