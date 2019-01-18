Ставки по вкладам: выше головы не прыгнешь?

Если ставки по вкладам будут существенно расти и дальше, экономика может допрыгаться Фото: SergeyNivens/Depositphotos.com

Депозитные ставки в России планомерно растут. Доберутся ли они до 10% годовых? И чем опасен для экономики России такой ход событий?



Тянем-потянем, до 10% не дотянем

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России снова выросла — за первую декаду января 2019 года она составила 7,53% годовых.

Между тем максимальные ставки по вкладам сейчас доходят до 9% годовых (согласно базе Банки.ру). Правда, наиболее привлекательную доходность дают только комплексные продукты, в составе которых есть вклад.

Руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина напоминает, что в 2018 году ключевая ставка была повышена Центробанком дважды — в сентябре и декабре, каждый раз на 0,25 процентного пункта.

«Не исключено, что на следующем заседании ЦБ примет решение об увеличении ключевой ставки еще на 0,25—0,5 процентного пункта. Основная причина для такого решения — уровень инфляции, темпы роста которой ускорятся из-за повышения НДС, — предполагает Прошина. — Банки ожидаемо отреагируют на повышение ключевой ставки и повысят ставки по вкладам. Полагаю, что во втором полугодии 2019 года можно будет увидеть ставки по вкладам, приближенные к 10% годовых».

Тем не менее эксперт Банки.ру не ожидает достижения двузначного показателя доходности, ее максимальный прогноз по срочным вкладам — 9—9,5% годовых. Речь здесь о «чистых» вкладах, не входящих в состав комплексных продуктов.

Впрочем, это еще крайне позитивный прогноз. Банкиры более «консервативны» в своих ожиданиях.

«Я думаю, что в течение текущего года ставки по вкладам в рублях могут подняться на 0,5—0,7 процентного пункта, — говорит председатель правления СДМ-Банка Максим Солнцев. — Крупные банки смогут поднять ставки до 10% годовых только в случае необходимости — если регулятор поднимет ключевую ставку настолько сильно, что банкам придется ввести двузначные значения по доходности депозитов. В этом случае российская экономика испытает очень большой шок. Однако я не считаю, что Банк России пойдет на это. По моим оценкам, если не случится глобальных внешних шоков, то ЦБ РФ повысит ключевую ставку в 2019 году дважды, оба раза на 0,25 процентного пункта».

Схожий прогноз у начальника аналитического управления инвестиционного блока Нордеа Банка Дмитрия Феденкова.

«Если закладывать на следующий год два повышения ключевой ставки по 0,25 процентного пункта каждое, то можно ожидать, что и ставки по вкладам в рублях могут показать рост примерно на 0,5 процентного пункта к концу года, — комментирует он. — То есть усредненная максимальная процентная ставка крупнейших игроков может превысить 8% годовых. Но психологической отметки в 10% при сдержанном влиянии других факторов и отсутствии внешних шоков доходность розничных вкладов не достигнет».

«Период повышенных ставок на рынке завершился».

Вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян ожидает еще более скромного роста ставок в текущем году.

«В краткосрочной перспективе мы можем наблюдать незначительное — на 0,3—0,4 процентного пункта — увеличение ставок по вкладам в некоторых банках в зависимости от ситуации с ликвидностью, — считает он. — Но в целом период повышенных ставок на рынке завершился. Дальнейшее их повышение невыгодно банкам, так как снизит маржу. Определяющими факторами для банков станут повышение маржинальности бизнеса и снижение стоимости привлечения средств».

Между тем в банке «Открытие» и вовсе не наблюдают на текущий момент предпосылок для дальнейшего системного роста ставок для привлечения средств населения.

«Мы думаем, что ставки останутся на текущем уровне, а при отсутствии дополнительных шоков начнется снижение ставок во второй половине года. Очевидно, что ситуация может измениться в случае тех или иных внешних факторов (ввода новых или либерализации существующих санкций и тому подобного)», — комментирует начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин.

ЦБ сдержит рост ставок

Но не все банки настроены скептично в отношении «вкусных» ставок. По крайней мере, в обозримой перспективе.

Так, в Росгосстрах Банке полагают, что максимальная ставка для годового депозита в рублях без дополнительных опций может достигнуть 8,5% годовых уже в течение первого полугодия 2019 года. Однако второе полугодие не так обрадует вкладчиков.

«Если инфляция закрепится ниже таргета (целевого показателя ЦБ в 4%. — Прим. Банки.ру), то вполне возможно, что Банк России во второй половине года смягчит денежно-кредитную политику и приступит к снижению ключевой ставки. Что, разумеется, повлечет за собой снижение ставок по депозитам, — рассуждает управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина. — Если инфляция будет выше таргета, то мы можем ожидать увеличения ключевой ставки в пределах одного процентного пункта до конца 2019 года, в результате чего максимальная ставка по депозитам достигнет 9%. Также ситуацию может усугубить внешний фон, но здесь вряд ли уместно давать какие-либо прогнозы».

Веревочкина обращает внимание: для того чтобы максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 10% годовых, значение ключевой ставки должно быть не менее 9,5%, то есть на 1,75 п. п. выше текущего значения. «Возможно ли это в 2019 году? Возможно, но при реализации негативного сценария. Пока с учетом текущих реалий мы не видим такого потенциала увеличения ключевой ставки», — говорит она.

«Для банков будет достаточной маржа при уровне ставок по вкладам 7—8% годовых».

Финансовый омбудсмен Павел Медведев также не верит в ставки по вкладам на уровне 10% годовых или близко к этому. Как минимум в 2019 году.

По его мнению, ЦБ будет надежно сдерживать инфляцию, следовательно, для банков будет достаточной маржа при уровне ставок по вкладам 7—8% годовых.

«С другой стороны, ЦБ РФ уже сейчас присматривает за банками, которые предлагают высокие процентные ставки. И здесь нужно сказать, что многие из таких банков были «изгнаны» с рынка в последние годы. А это хороший намек другим игрокам, которые хотят предложить высокую доходность по депозитам, — предупреждает Медведев. — Кроме того, за высокие процентные ставки Банк России заставляет банки «доплачивать» — за счет досоздания резервов и прочего».

Чем опасна «десятка»?

10% годовых по вкладам — это не только фантастика для текущей экономической ситуации в стране. Это еще и реальная угроза, уверены многие эксперты.

«Я надеюсь, что ставки по вкладам в России не достигнут 10% годовых в обозримой перспективе. Достижение этого показателя на текущий момент будет означать большие экономические проблемы в стране, а мне бы этого не хотелось, — указывал еще в конце 2018 года член правления и глава розничного бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) Андрей Степаненко. — Вспомните, что двузначные ставки по вкладам, которые были в России несколько лет назад, сопровождались и высоким уровнем инфляции. При ставках на уровне 15—20% годовых заявленная инфляция превышала 10%».

По мнению профессора Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Станислава Фурты, двузначные ставки по вкладам Россия действительно «могла» себе позволить несколько лет назад, но во времена такой же высокой официальной инфляции, «совмещенной» с ростом объемов производства. Сейчас, когда инфляция в России значительно ниже и объемы производства сокращаются, экономика, в принципе, потихоньку «схлопывается». «И для того, чтобы ее «оживить», ставки по вкладам нужно как раз понижать. Если повысить их до уровня 10% годовых и выше, то российскую экономику это угробит окончательно», — убежден Фурта.

«Ставку 10% годовых экономика «переварить» не сможет без ухода в рецессию».

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай согласен, что даже 10% годовых по вкладам, не говоря о более высоком значении, — слишком много для российской экономики.

«Сейчас у нас ключевая ставка находится на уровне 7,75%, а средняя ставка по вкладам во всем банковском секторе — на уровне ниже 6% годовых. Если ставка повысится до 10%, значит, ключевая ставка будет еще выше — на уровне 11—12%, а это значение, говорящее о кризисе в экономике, — поясняет Порывай. — 10% по вкладам означает, что банки не смогут выдавать кредиты дешевле, чем под 12—14% годовых с учетом маржи. Принимая во внимание текущий, близкий к нулевому, реальный рост экономики и закредитованность в некоторых отраслях, такую ставку экономика не сможет «переварить» без ухода в рецессию. Многим придется реструктурировать кредит или выйти в дефолт из-за слишком высокой долговой нагрузки».

При этом Порывай обращает внимание, что небольшое повышение ставок по вкладам отечественную экономику не «убьет», так как сейчас в России в среднем наблюдается небольшая долговая нагрузка. Но доходность депозитов в 10% годовых станет слишком высокой и опасной ставкой, особенно для отраслей экономики, в которых долговая нагрузка уже повышенная, — строительства, сельского хозяйства.

«Подобное повышение депозитной ставки «ударит» и по самим банкам, потому что многие из них «набрали» большой процентный риск (большой объем длинных активов, финансируемых короткими обязательствами. — Прим. Банки.ру). Так что Россия никак не сможет «потянуть» 10% годовых в текущей экономической ситуации», — уверен аналитик Райффайзенбанка.

Маржинальность многих направлений бизнеса уменьшается с каждым годом, отмечает Елена Веревочкина из Росгосстрах Банка. И даже небольшое увеличение ключевой ставки становится критичным для предприятий.

«Они не смогут обслуживать кредиты, а если и смогут, то лучше предпочтут снизить бизнес-активность, сократив рабочие места и уменьшив все возможные издержки, но не возьмут дорогих заемных денег, — прогнозирует Веревочкина. — Если все-таки без кредитов никак не обойтись, то это также отразится на стоимости продукции и услуг компаний и предприятий, что скажется на инфляции, потреблении и реальных доходах граждан. Более того, при таком уровне ставок граждане впадают в состояние накопления, снижая потребление и отказываясь от различных покупок. А снижение потребления критично, в некоторых случаях — катастрофично для всех предприятий, особенно в рознице».

В свою очередь, Александр Бородкин из банка «Открытие» напоминает, что рост ставок по вкладам однозначно приводит к удорожанию кредитов. Повышение стоимости приводит к снижению продаж кредитов, поскольку рынок очень зависит от цен. Как следствие, происходит снижение покупательной способности в моменте (кредиты физическим лицам) и падение инвестиций в новые проекты (кредитование юридических лиц), создающие новые рабочие места и производящие дополнительный продукт. «Системно в этом нет ничего хорошего для экономики», — заявляет Бородкин.

«Высокие ставки — это не запускающий механизм, а индикатор».

Помимо этого, рост ставок по кредитам грозит ростом риска невозврата кредитов и «погашения» долгов «плохих» заемщиков за счет добросовестных (вместе с ростом просрочки). А это также далеко не самый выгодный сценарий для экономики, отмечают эксперты.

«Как известно, ставки по вкладам привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ, а она, в свою очередь, связана с инфляцией. Инфляция — это хитрый показатель, повышение которого на самом деле не означает напрямую ухудшение финансового благополучия граждан. Потому что в потребительскую корзину, изменение стоимости которой определяет инфляция, включены не только товары массового потребления. Таким образом, вместе с инфляцией мы смотрим также индекс потребительских цен. То есть у нас есть ставки по вкладам, ключевая ставка, инфляция и индекс потребительских цен. Грубо говоря, все это завязано друг на друга, и увеличение индекса потребительских цен тянет за собой рост ставок по вкладам. То есть высокие ставки — это не запускающий механизм, а индикатор», — объясняет профессор Станислав Фурта.

Если ставки по вкладам взлетят до 10% годовых, это будет означать, что и официальная инфляция в России вырастет примерно до тех же 10%, указывает он. «Можно представить себе, что в этом случае будет с индексом потребительских цен и что как результат мы будем видеть на ценниках в магазинах», — предупреждает Фурта.

«На мой взгляд, 10% годовых по вкладам было бы, в принципе, следствием плохой экономики в России и, конечно же, добавило бы в эту экономику негатива из-за того, что деньги стали бы дороже, а развивать экономику стало бы труднее. Я сильно подозреваю, что все-таки цена денег — это не главная беда России на текущий момент. Когда откровенно удается поговорить с банкирами, которые публично заявляют, что им нужно больше дешевых денег для кредитования экономики, так вот, когда таких банкиров поймаешь в уголочке за пуговицу, то они будут говорить совсем другое: некого кредитовать. Мне кажется, что главная беда все-таки в этом. Те же предприниматели сейчас находятся в России в ужасном состоянии», — заключает финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru