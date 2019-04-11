Кредит с осложнениями

Самая распространенная причина отказа — кредитная политика банка Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos.com

Российские банки стали чаще отказывать клиентам в новых кредитах. Почему они это делают и при чем тут «пузырь» на рынке потребкредитования?

В I квартале 2019 года банки ужесточили политику практически по всем направлениям розничного кредитования, выяснило недавно Объединенное кредитное бюро. Согласно исследованию ОКБ (есть в распоряжении Банки.ру), доля одобренных заявок на выдачу кредита наличными упала на 11 процентных пунктов год к году, до 32%. Аналогичное снижение зафиксировано в автокредитовании (до 33%). В сегменте ипотеки процент одобрения по-прежнему высокий (72% против 80% в 2018-м). Ситуация не изменилась лишь при выдаче кредитных карт, банки одобряют 45% поданных клиентами заявок.

Общее число обращений граждан за ссудами увеличилось в полтора раза, отмечает и. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников. «При этом количество заявок с одобрением выросло на 20%, а количество отказных — сразу на 70%», — подчеркивает он. Самая распространенная причина отказа — политика банка. Больше всего это заметно в сегменте ипотеки — почти в 80% случаев заявка потенциального ипотечника отклоняется по этой причине. Кредитная история чаще всего мешает получить кредитную карту или автокредит. Только в 8% случаев плохая платежная дисциплина клиента станет препятствием для выдачи кредита наличными.

1,1—1,6% отказов связано с избыточной кредитной нагрузкой заемщика. ОКБ не раскрывает, как сильно этот фактор влиял на долю одобренных кредитов в прошлые годы.

А был ли вал отказов?

В начале 2019-го почти две трети граждан, желающих получить необеспеченный кредит, получили в банках от ворот поворот, следует из данных Национального бюро кредитных историй. В январе — феврале организации отклонили около 13 млн заявок на получение таких ссуд (против 10,5 млн за аналогичный период 2018 года). Доля отказов в этом сегменте ссуд выросла до 67,5%. Правда, в статистику НБКИ входят не только кредиты наличными, но и кредитные карты, по которым выше процент отказов.

Негативная динамика в начале года прослеживалась, но была не столь заметной, говорит гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Увеличение числа отказов в предоставлении потребительских ссуд он называет временным фактором. «Рост отказов в этом периоде на 3—5 процентных пунктов — это традиционная сезонная динамика», — заключает эксперт.

Истина в глазах смотрящего

Данные одного бюро кредитных историй не отражают реальную ситуацию на рынке, поскольку БКИ не сотрудничает со всеми кредитными организациями, утверждает топ-менеджер банка, который специализируется на рознице. По словам собеседника Банки.ру, в этом вопросе были бы показательны данные Сбербанка и других игроков с большой рыночной долей в розничном сегменте. Пресс-служба Сбербанка от комментариев отказалась. Динамика отказов по потребкредитам в I квартале была стабильной, отметил сотрудник другого банка из топ-5.

«В целом постепенно растет доля граждан, у которых высокая кредитная нагрузка, и банки чаще отказывают в выдаче новых кредитов таким людям», — замечает вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. Впрочем, для граждан с нормальной кредитной историей ничего не поменялось, успокаивает он.

Некоторое ужесточение политики отдельными банками имеет место, соглашается первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Во-первых, это связано с сезонным фактором. «Спрос от более слабых заемщиков имеет менее выраженный сезонный характер, а заявки сильных клиентов в начале года падают», — поясняет топ-менеджер Совкомбанка. Но, во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов повышение коэффициентов для банков и общую закредитованность населения.

В долгах как в шелках

В 2018 году закредитованность россиян выросла до уровня трехлетней давности, подсчитали ранее аналитики Альфа-Банка. Отношение потребкредитов на душу населения к месячной зарплате достигло 133%, годом ранее показатель был ниже на 11 п. п. Хотя до максимума 2013 года с уровнем 170% дело еще не дошло.

По данным ОКБ, в феврале почти каждый шестой российский заемщик отдавал на погашение долгов больше половины своего месячного дохода. Это 8,2 млн человек, или 14,6% от всех должников по кредитам. Самую серьезную долговую нагрузку, согласно исследованию Высшей школы экономики, сейчас испытывают граждане с низкими и средними доходами.

И число таких заемщиков растет. В 2018-м реальные доходы россиян упали пятый год подряд, на 0,2%. В январе 2019 года показатель сократился на 1,3% в годовом выражении. После этого Росстат перестал публиковать ежемесячную статистику по уровню реальных доходов населения.

Банк России не раз обращал внимание на опасное сочетание двух факторов: падение реальных доходов и рост потребительского кредитования. В 2017 году ссуды физлицам увеличились на 13,2%, в 2018-м — уже на 22,8%. Самые быстрорастущие сегменты — ипотека и необеспеченные кредиты.

Для охлаждения активности банков регулятор уже трижды повышал коэффициенты риска по необеспеченным ссудам: в мае и сентябре прошлого года, а также в апреле 2019-го. Сначала изменения коснулись кредитов с полной стоимостью выше 15%, потом ужесточение распространилось на ссуды с ПСК выше 10%. Таких на российском рынке подавляющее большинство.

ЦБ также работает над улучшением практики банков по оценке заемщиков. Как ожидается, с 1 октября участники рынка будут обязаны оценивать долговую нагрузку заемщика по показателю PTI (pay to income — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу). Точный уровень PTI, который разделит заемщиков на «хороших» и «плохих», еще не определен. По предварительным данным, показатель может составить 50%. Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отмечала, что банки уже начали оценивать заемщиков в соответствии с рекомендованными методиками регулятора.

Перестраховка по всем фронтам

Рост числа отказов по кредитам может быть связан с реакцией банков на позицию ЦБ, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

«Не исключено, что банки стали превентивно более внимательно относиться к закредитованности потенциальных клиентов. Кроме того, на волне бума потребительского кредитования на рынок могли выйти заемщики с объективно слабой платежеспособностью, которым банки отказывают в соответствии со своими требованиями», — поясняет эксперт.

И повышение коэффициентов риска, и предстоящий обязательный расчет PTI сыграли свою роль, уверен Николай Мясников. По его словам, банки стали чаще отклонять заявки клиентов, ссылаясь на кредитную политику. Если в прошлом году с этой причиной было связано 48% отказов, то в 2019-м — 62%. «Многие из тех, кто раньше не считал этот показатель, начинают внедрять его в своих кредитных конвейерах», — отмечает эксперт. Руководитель ОКБ предполагает, что в 2019 году доля одобренных заявок продолжит сокращаться.

Впрочем, не все собеседники Банки.ру считают, что изменение регулирования повлияло на статистику отказов по потребкредитам. Надбавки к коэффициентам риска используются для расчета достаточности капитала. «Банки, работающие с потребкредитами, как правило, не имеют сложностей с капиталом», — указывает аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

С показателем предельной долговой нагрузки еще проще — в обязательном порядке он не введен, но крупные банки давно используют его в расчетах. «Отказы по нему уже включены в указанную выше причину отказов «внутренняя кредитная политика кредитора», — предполагает Олег Лагуткин.

Похожую оценку ситуации дали и в Банке России. «PTI некоторые банки начали считать, некоторые банки PTI, посчитанный по немного другим методологиям, и раньше использовали», — заявила на днях первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Что касается нового норматива, то представитель регулятора ответила коротко: «До влияния нашего PTI еще достаточно далеко». Если это так, что же будет после 1 октября?

Банкиры, как и эксперты, ничего хорошего не ждут. «Условия доступа заемщиков к кредитам будут ухудшаться, и вслед за этим произойдет рост потерь банков по кредитам», — резюмирует Сергей Хотимский.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru