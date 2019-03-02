Рост долговой нагрузки населения из-за необеспеченных потребительских займов идет вразрез с необходимостью снижать ставки ради роста ипотеки, объявленного приоритетным в рамках нацпроектов. К такому выводу пришли эксперты Альфа-Банка во главе с главным экономистом Натальей Орловой. Тенденции в банковском секторе, по их мнению, свидетельствуют против смягчения монетарной политики ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля поручил правительству и ЦБ принять дополнительные меры, чтобы снизить ставки ипотеки ниже 8%.

Несмотря на принимаемые ЦБ меры, рост розничного кредитования по итогам 2018 года достиг 22,4%, а отношение потребительских кредитов на душу населения к месячной зарплате достигло 133%, вплотную приблизившись к уровню 2015 года, отмечается в поступившем в РБК обзоре Альфа-Банка о состоянии банковского сектора. Речь идет об объеме неипотечного долга в расчете на одного человека, деленном на среднемесячную зарплату в России. В 2017 году этот показатель составлял 122%.

Хотя закредитованность населения все еще ниже максимума 2013 года в 170%, тенденция к росту этого показателя вызывает опасения ЦБ, поскольку слабо чувствительна к принимаемым регулятором мерам, указывают эксперты.

В сентябре ЦБ повысил коэффициенты риска по необеспеченным кредитам со ставкой от 10% до 30%. Рост коэффициентов риска предполагает, что банкам для обеспечения выдаваемых кредитов нужно больше капитала, чем раньше, а это делает наращивание кредитования менее выгодным. На деле этот шаг дал весьма слабый результат: рост неипотечных кредитов ускорился с 12% (год к году) в начале 2018-го до 21% в конце. Для сравнения: рост ипотеки ускорился с 17% в начале года до 25—26% в конце (с сентября темпы роста не увеличивались).

Исходя из этой статистики, а также на фоне некачественного роста вкладов населения, на 85% обеспеченного капитализацией процентов, экономисты Альфа-Банка делают вывод, что в 2019 году какое-либо снижение ключевой ставки ЦБ крайне нежелательно и что регулятору следует ужесточать меры для замедления роста неипотечного кредитования.

Применяемые ЦБ коэффициенты риска не очень эффективны, согласен старший аналитик Fitch Александр Данилов. Регулятор может применить и более радикальные меры — лимит на долговую нагрузку, считает эксперт. «То есть если вы используете существенную часть (скажем, половину) своего дохода для выплат по существующим займам, то дополнительный кредит взять уже не сможете», — поясняет он.

Будущий рост потребкредитования будет в значительной степени зависеть от действий ЦБ, утверждает Данилов, отмечая, что проблемой является не только резкий рост рынка потребкредитов, но и качество этих кредитов. «Проблема связана с тем, что у людей много долгов и они набирают дополнительные за счет того, что банки рефинансируют существующую задолженность, докредитовывая их, удлиняя сроки... Это все не очень здоровая практика, на мой взгляд», — подчеркивает он.