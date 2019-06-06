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Как банк может проверить статус самозанятого?

Кредитная организация может узнать статус клиента и без его участия — на сайте ФНС есть специальный сервис, который позволяет проверить данные о плательщиках налога на профессиональный доход. Аналогичную информацию банки могут получить через публичный API, предоставляемый налоговой службой. Тем не менее ЦБ рекомендовал игрокам фиксировать, является ли клиент самозанятым, в анкете и различных базах данных. Такой подход уже применяют некоторые игроки. «При регистрации cамозанятого через Альфа-Банк или если клиент ранее зарегистрировался не через нас, но хочет работать с нами по 422-ФЗ и выдал права банку актуальный статус клиента в системах банка мы сохраняем», — отмечает Ермаков. Ряд банков сами узнают у клиентов их статус. «На данный момент самозанятые не должны уведомлять Тинькофф Банк о своем статусе. При необходимости мы самостоятельно запросим информацию об операциях, чтобы подтвердить его статус», — поясняли ранее в пресс-службе Тинькофф Банка.