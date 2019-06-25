Как ЦБ учит детей быть лучше родителей

Банк России учит определять мошенников смолоду, а еще экономить, инвестировать и страховаться Фото: Финансовая культура

ЦБ активно занимается финансовым просвещением населения. Регулятор взялся и за самых маленьких. Для дошкольников и учеников младших классов разрабатываются учебные пособия по финансовой грамотности, в оздоровительных лагерях проходят квесты, волонтеры проводят семинары в школах и детских домах. А на сайте fincult.info , разработанном Банком России, ребенок даже может сыграть в онлайн-игру, которая познакомит его с понятиями «финансовая подушка безопасности», «фишинг», «кредит» и «финансовая пирамида». Чему же учит ЦБ детей и как это соотносится с российской реальностью?





«Собери три финансовые подушки, чтобы остаться в игре, когда кончатся жизни».

Один из самых главных посылов ЦБ детям — нужно создавать и приумножать сбережения. При этом откладывать, по мнению регулятора, ребенок должен учиться с малых лет. Копить он может с карманных денег. Их, согласно презентации Банка России, родители должны выдавать регулярно в определенный день и на определенную сумму. И не за заслуги ребенка или помощь по дому, а просто так — чтобы учился правильно распоряжаться деньгами. ЦБ намекает, что начинать давать карманные деньги можно с шести лет. Именно с этого возраста по закону ребенок может делать небольшие покупки в магазине.

«Получив доходы, стоит сначала подумать о сбережениях, а потом начать планировать расходы», — прочитают дети в учебнике для начальной школы «Введение в финансовую грамотность» . Хранить сбережения можно в копилке, а лучше — на банковском депозите, учит ЦБ детей постарше. Его можно открыть уже с 14 лет, намекает регулятор.

Как на самом деле?

Отсутствие сбережений у россиян — реальная проблема. По майским данным холдинга «Ромир», никаких накоплений нет у 54% населения. И с чего бы им взяться? Рост доходов россиян не успевает за ростом цен, закредитованность растет. Объем вкладов физлиц в банки увеличивается, но медленно — за пять месяцев текущего года всего на 2,8%. В мае средства на таких депозитах и вовсе сократились на 0,1%, отмечает ЦБ.





«Ты потратил одну монетку на импульсивные покупки».

Чтобы сбережения появились, важно внимательнее относиться к расходам и научиться экономить, учит ЦБ. Маленьким мальчикам и девочкам Банк России предлагает заранее думать, на что они хотят потратить свои карманные деньги, детям постарше и вовсе советуют вести финансовый план — учет доходов и расходов.

Регулятор предлагает детям посчитать, сколько уходит на шоколадки, чипсы и газировку, и «ужаснуться». Кроме того, Банк России советует отказаться от бессмысленных (тех, что не приносят ни пользы, ни удовольствия) и спонтанных (не продуманных за три дня) трат. Экономить школьникам предлагается, например, на транспорте: вместо того, чтобы добираться до дома на автобусе, пройти пару остановок пешком.

Как на самом деле?

Россияне уже вовсю следуют советам ЦБ. Об экономии не думают лишь 17% населения. Почти четверть (24%) жителей России экономят на еде, 29% — на путешествиях, 23% — на обуви и еде. Больше половины россиян покупают товары только по акциям.





«Сейчас у тебя не хватает монет, но ты можешь взят кредит».

«Чем хорош кредит в качестве решения финансовой проблемы? В чем состоит риск при пользовании кредитом?» — спрашивают младшеклассника авторы «Введения в финансовую грамотность». Ребенку объясняется смысл «жизни в долг»: за кредит банку нужно заплатить и платежи вносить вовремя, чтобы не было проблем с законом. Учеников постарше знакомят уже с понятием микрокредита и МФО.

Как на самом деле?

По данным Всемирного банка и Роспотребнадзора, около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов. Темпы роста кредитования значительно превышают рост доходов населения. Так, на 1 мая 2019 года кредиты и прочие средства, предоставленные банками физлицам, выросли в годовом выражении на 23,8%. Многие эксперты, в том числе из правительства, уже говорят о перегреве рынка потребкредитования. ЦБ хоть и признает риск возникновения пузырей на этом рынке, но пока их не видит.





«Мошенник, притворившийся банком, отнял у тебя пять монет».

ЦБ учит детей держаться подальше от финансовых пирамид и не доверять свои сбережения псевдобанковским организациям.

В игре «Тайна потерянной копилки» шестилетним детям предлагается вложить пять монеток в один «портал вклада» и получить уже шесть в следующем. Но не все «порталы» деньги возвращают. Те, у которых нет лицензии, вполне могут превратиться в «межпространственную дыру», которая лишь поглощает монетки. Сам сюжет игры завязан на том, что злой колдун крадет копилки детей и уносит их на остров. Отсылка к банкам-«пылесосам», финансовым пирамидам и отмыванию денег через офшоры.

Как на самом деле?

Практика показывает, что даже наличие у банка лицензии не гарантирует сохранности вклада. АСВ в случае банкротства банка возместит вкладчику максимум 1,4 млн рублей. А для инвесторов в микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и прочие финансовые организации вовсе никаких гарантий нет, такие вложения не страхуются ни государством, ни частными страховыми компаниями.





«Ты заработал на инвестициях две монеты».

«Чтобы заработать деньги, ты можешь инвестировать свои накопления. Но есть риск их потерять», — предупреждают создатели онлайн-игры «Тайна потерянной копилки». Детям постарше (5—9 классы) уже объясняется механизм покупки ценных бумаг на бирже через брокера.

Ученикам средних классов также предлагается подумать о том, чтобы заранее заключить договор с НПФ или страховой компанией. В презентации не уточняется, о каких именно страховых продуктах идет речь, но, по всей видимости, имеется в виду накопительное и инвестиционное страхование жизни.

Как на самом деле?

Власти заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше частных инвесторов на внутренний рынок. Для этого Минфин предлагает налоговый вычет при открытии индивидуального инвестиционного счета. Особенно популярен вычет первого типа, который позволяет получить возврат НДФЛ за взнос, независимо от полученного дохода. Теперь Минфин заявил, что задача этого инструмента выполнена — инвесторы на рынок пришли, а потому льготы для них можно свернуть.

С НПФ тоже не все так радужно. По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов оказалась существенно ниже инфляции. Некоторые НПФ и вовсе разнесли по счетам своих клиентов убытки — например, клиенты фондов группы «Сафмар» потеряли более 10%.





«Застрахуй реактивный ранец. Это тебе пригодится».

Страхование — это финансовая защита от непредвиденных ситуаций, учит ЦБ детей. «Если что-то случится, ты получишь деньги, которые помогут пережить трудности», — так дошколят знакомят со страхованием в игре на сайте «Финкульта». Ученикам младших классов рассказывают о страховках для путешественников, защите имущества и здоровья.

Как на самом деле?

Проблема — не купить страховку, а от нее отказаться. «Народный рейтинг» и форум Банки.ру перегружены жалобами на навязывание страховых продуктов. Например, при оформлении кредита банки всячески стараются продать заемщику страхование жизни и здоровья или так называемую финансовую защиту. Это неудивительно, ведь, по словам экспертов, размер агентского вознаграждения для банка может достигать 50—90% от суммы страховой премии. Еще одна проблема — добиться возмещения при наступлении страхового случая. Суды были настолько перегружены спорами между страховщиками и их клиентами, что пришлось вводить новый механизм досудебного урегулирования — финансового омбудсмена.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

