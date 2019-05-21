Минфин России обсуждает постепенное сворачивание к 2020 году возможности для инвесторов открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) первого типа — с налоговым вычетом за взнос. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на конференции «Российский фондовый рынок — 2019». По словам замглавы Минфина, подобный инвестиционный инструмент уже выполнил свое назначение — привлек частных инвесторов на внутренний рынок.

«ИИС, особенно первого типа, — это инструмент, который нам никогда не нравился. Потому что это некий кредит на получение дохода, который еще не получен... ИИС первого типа был инструментом для стартапа, для того, чтобы привлечь людей в этот инструмент. Надо из него потихонечку выходить. Я думаю, дискуссия началась, мы, конечно, ничего не будем делать шашкой, запрещать задним числом, завтра и тому подобное, но дискуссия по тому, как инструмент сокращать, — она в течение года пройдет, и к какому-то решению мы придем», — отметил Моисеев.

Индивидуальные инвестиционные счета, предусматривающие налоговые вычеты, доступны россиянам с 2015 года. Гражданин имеет право открыть только один ИИС и получать льготу, если будет держать средства на счете в течение трех лет. ИИС первого типа (тип А) дает инвестору право получить возврат НДФЛ за взнос, независимо от полученного дохода. Максимальный размер вычета — 400 тыс. рублей в год, то есть вернуть можно не более 52 тыс. рублей в год. Именно эта разновидность вычета пользуется большей популярностью. ИИС второго типа (тип Б) полностью освобождает инвестора от выплаты НДФЛ с доходов от инвестирования по истечении трех лет.

На ИИС россиян накопилось более 120 млрд рублей за 2018 год Частные инвесторы предпочитают вкладывать деньги в акции и корпоративные и государственные облигации.

Постепенный отход от ИИС первого типа должен сопровождаться улучшением условий по ИИС второго типа, подчеркнул замминистра финансов. Он, однако, не уточнил, какие послабления будут даны тем инвесторам, кто выбирает ИИС с налоговым вычетом с полученного дохода. В Госдуме обсуждается вопрос об увеличении суммы инвестирования в ИИС типа Б, а также о страховании средств на таких счетах, отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В ЦБ на инициативу Минфина отреагировали сдержанно. Отказываться от ИИС первого типа не стоит, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на конференции.

«Мы видим, что для отрасли работа с ИИСами первого типа более интересна, они обеспечивают, как говорят, экономику проекта, большую маржинальность. Надо, чтобы и они остались привлекательными для индустрии. Но мы бы хотели, чтобы и ИИСы второго типа были интересными. Это действительно более долгосрочная бизнес-модель», — пояснила глава ЦБ.

По данным НАУФОР, в прошлом году россияне разместили на индивидуальных инвестсчетах более 80 млрд рублей. Общая сумма вложений в этот инструмент к концу 2018 года превысила 120 млрд.