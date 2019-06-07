С 1 июня в России начал действовать новый порядок досудебного урегулирования споров потребителей со страховыми компаниями по договорам ОСАГО, ДСАГО и каско. Теперь физлица до подачи заявления в суд должны обращаться к финансовому уполномоченному. На все остальные виды страхования (кроме ОМС) закон о финомбудсмене распространится с 27 ноября 2019 года. С 1 января 2020 года финуполномоченный начнет разбирать претензии к микрофинансовым организациям, с января 2021 года — с банками, ломбардами, НПФ и кредитно-потребительскими кооперативами.
К финомбудсмену может обратиться гражданин, у которого есть претензии по страховому возмещению по договорам ОСАГО (вне зависимости от суммы) или другие требования к страховщику, не превышающие в сумме 500 тыс. рублей. Жаловаться финансовому управляющему можно будет по нарушениям максимум трехлетней давности. Направить обращение может как сам клиент, так и лицо, получившее право требования по договору. Обычно цессионерами выступают так называемые автоюристы.
Держатель полиса может обратиться к финансовому уполномоченному бесплатно. Автоюрист, выкупивший права требования к страховщику по спору, заплатит 15 тыс. рублей за каждое обращение. Страховщик платит финуполномоченному ежеквартально, исходя от общего количества рассмотренных обращений. При этом взнос различается в зависимости от исхода рассмотрения спора:
1. Финомбудсмен признает претензии клиента обоснованными — страховщик платит 45 тыс. рублей.
2. Требования клиента отклонены — страховая не платит ничего.
3. Стороны урегулировали спор во время рассмотрения обращения финуполномоченным — компания вносит от 7,5 тыс. до 30 тыс. рублей в зависимости от этапа, на котором дело прекращено.
Служба финансового уполномоченного начала работу 3 декабря 2018 года. Финансовые и страховые организации могли взаимодействовать с ней на добровольных началах. Однако, как отмечает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, «больших добровольцев» среди страховщиков так и не нашлось. С 1 июня все компании, которые осуществляют деятельность по ОСАГО, ДСАГО и страхованию средств наземного транспорта, уже обязаны взаимодействовать с финомбудсменом. Тем не менее есть еще страховщики, которые не успели открыть и протестировать личный кабинет на сайте финансового управляющего. По словам вице-президента ВСС, таких компаний немного, задержка связана с технической готовностью самого страховщика. «Сейчас мы с ними решаем эту тему. Они обязательно смогут протестировать личный кабинет в течение нескольких дней», — сообщил Ефремов.
Перед тем как подавать обращение финансовому уполномоченному, клиент должен направить претензию своему страховщику. Если страховая компания требования не удовлетворит или не ответит в установленные сроки (30 календарных дней при письменном обращении и 15 рабочих дней при подаче заявления в электронном виде), можно обращаться к финомбудсмену. Подать документы можно через личный кабинет на сайте финуполномоченного или простым письмом. Обращения держателей полиса рассматриваются в течение 15 дней, цессионеров — до 30. В случае проведения экспертизы срок может быть продлен не более чем на десять рабочих дней.
По итогам рассмотрения обращения финансовый омбудсмен принимает решение, и страховщик обязан его исполнить в указанный срок. Если компания выполнять требования отказывается, потребитель получает удостоверение — аналог исполнительного листа. На основании этого документа судебный пристав приведет решение финуполномоченного в исполнение в принудительном порядке. Компании, добровольно не выплатившей своему клиенту возмещение по решению омбудсмена, придется заплатить еще и штраф — половину от суммы требований клиента.
Основная задача внедрения нового института — предоставить гражданам быстрый, бесплатный и независимый инструмент защиты своих прав. Высокие взносы, по идее, должны стимулировать страховщиков не доводить недовольного клиента до обращения к финомбудсмену, а стараться решить спор с ним самостоятельно. Кроме того, на официальном сайте финансового уполномоченного будет размещаться информация о поданных в отношении страховой организации обращениях и о результатах их рассмотрения. Это позволит потребителю увидеть объективную картину в отношении каждой организации, считает руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова.
Большинство участников страхового сообщества считают ставки взносов завышенными. Нет и гарантий, что тарифы впоследствии не будут увеличены, отмечает директор судебно-правового департамента страховой компании «Согласие» Анна Полина-Сташевская. Станет ли новая процедура решения споров дешевле по сравнению с судебным урегулированием, говорить пока рано. С одной стороны, новый инструмент может удешевить процесс споров, поскольку омбудсмен не взыскивает штрафы и судебные расходы, говорит начальник отдела досудебного урегулирования и взаимодействия с финансовым уполномоченным СК «РЕСО-Гарантия» Елена Гринберг. С другой стороны, в ситуации, когда омбудсмен вынес решение в пользу физлица, но страховщик с ним не согласен и продолжает оспаривать его в суде, взнос за работу финуполномоченного становится лишь дополнительными расходами для компании.
«Если обратить внимание на статистику судов, то наибольшее количество исков поступает от так называемых автоюристов, цель которых — получение прибыли в собственных интересах», — говорит руководитель Центра юридического обеспечения ВСК Артем Король. И в службе финомбудсмена, и в союзе страховщиков надеются, что новый инструмент значительно сократит количество посредников. Ожидается, что взнос за каждое дело сократит доходы цессионеров на 30–40%. При этом походы граждан в суды полностью не прекратятся: поскольку финуполномоченный штраф взыскать не может, выгода от похода в суд все же остается. В службе полагают, что порядка 15% решений омбудсмена будут оспариваться в судах.
Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru