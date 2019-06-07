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Сколько стоят услуги финансового уполномоченного?

Держатель полиса может обратиться к финансовому уполномоченному бесплатно. Автоюрист, выкупивший права требования к страховщику по спору, заплатит 15 тыс. рублей за каждое обращение. Страховщик платит финуполномоченному ежеквартально, исходя от общего количества рассмотренных обращений. При этом взнос различается в зависимости от исхода рассмотрения спора:

1. Финомбудсмен признает претензии клиента обоснованными — страховщик платит 45 тыс. рублей.

2. Требования клиента отклонены — страховая не платит ничего.

3. Стороны урегулировали спор во время рассмотрения обращения финуполномоченным — компания вносит от 7,5 тыс. до 30 тыс. рублей в зависимости от этапа, на котором дело прекращено.