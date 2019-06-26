оденьгахпросто: как получить налоговый вычет за квартиру в ипотеке

Налоговый вычет — хороший способ снизить платежи по ипотеке, хотя бы частично Фото: AndreyPopov/Depositphotos.com

Покупка квартиры в ипотеку дает вам право сразу на два налоговых вычета: от стоимости недвижимости и от процентов по кредиту. В первом случае можно вернуть 13% от стоимости жилья, но не больше 260 тыс. рублей. По выплаченным процентам можно получить до 390 тыс. рублей. Кто имеет право на вычет и как вернуть уплаченные налоги?

Кто может рассчитывать на оба налоговых вычета?

- Вы официально работаете и платите подоходный налог по ставке 13%. Индивидуальным предпринимателям вычет не положен.

- Вы купили квартиру в ипотеку на территории России. Неважно, куплена квартира у физлица или компании, в новом доме или старом. Вычет можно получить и за покупку земли, и за строительство собственного дома (главное, сохранить все чеки). При покупке новостройки право на вычет появляется только в том году, в котором подписан акт приема-передачи квартиры.

- Срок получения имущественного вычета законодательством не установлен. То есть сейчас вы можете оформить вычет за квартиру, купленную, например, в 2010 году. Но вернуть налог можно не более, чем за три последних года.

Сколько можно вернуть?

Имущественный вычет при покупке жилья каждому человеку дают один раз с учетом лимита — 2 млн рублей. Лимит для вычета по процентам за ипотеку — 3 млн рублей. Если квартира стоит дороже и процентов по кредиту больше 3 млн рублей, получите вы не больше 13% от установленных лимитов — 260 тыс. и 390 тыс. соответственно.

Если квартира стоила меньше 2 млн рублей и была куплена в 2014 году или позднее, остаток вычета можно переносить на другие объекты, пока не будет исчерпан весь лимит. Если квартира была приобретена до 2014-го, переносить остаток имущественного вычета нельзя. А вот вычет по процентам можно использовать только для одного ипотечного кредита. Если с ипотеки вернуть хотя бы рубль налога с процентов, по другой ипотеке вычет уже не дадут.

Пример Игорь купил квартиру в ипотеку. Сама квартира стоила 2 млн рублей, 930 тысяч рублей он заплатит в качестве процентов за кредит. С учетом лимитов он сможет вернуть 2 000 000 *13% + 930 000*13% = 380900 рублей.

Если часть квартиры оплачена материнским капиталом, с этой суммы нельзя получить имущественный вычет. В таком случае средства материнского капитала нужно вычесть из стоимости квартиры.

Не стоит ждать, что вам заплатят сразу 650 тыс. рублей. Возвращать сумму вы будете в течение нескольких лет. Каждый год вы будете получать ровно столько, сколько заплатили государству в виде НДФЛ в предыдущем году. Даже если вы имеете право на несколько налоговых вычетов, например за открытие инвестиционного счета или оплату обучения, все равно государство не вернет вам больше того, что от вас получило. Это всегда будет максимум 13% от вашего годового дохода.

Пример За год Игорь зарабатывает 720 тысяч рублей (ежемесячно 60 тысяч). Из них 13% (93 600 рублей) он платит государству в качестве подоходного налога. Поскольку Игорь может вернуть за счет имущественного вычета на покупку квартиры всего 380 900 рублей, то первые четыре года он будет получать по 93 600, а за пятый год — оставшиеся 6 500 рублей.

Как происходит возврат денег?

Для получения вычета нужно подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ. За каждый год — отдельная декларация. К ней нужно приложить все подтверждающие документы (документы о праве собственности, ипотечный договор, подтверждение оплаты, справка о доходах) и заявление на возврат налога с реквизитами, куда перевести излишне уплаченную сумму налога. С момента подачи декларации до возврата денег на счет может пройти до четырех месяцев.

Есть и альтернативный вариант. Можно получить вычет у работодателя. В таком случае с вашей зарплаты не будет удерживаться подоходный налог в пределах положенного вам вычета. Для этого нужно обратиться сначала в налоговую с тем же пакетом документов (за исключением декларации по форме 3-НДФЛ) и заявлением в свободной форме о желании получить налоговый вычет через работодателя.

Получение вычета через работодателя немного проще — не нужно заполнять форму 3-НДФЛ. Вариант с декларацией подходит для возврата НДФЛ за предыдущие периоды или при отсутствии трудового договора. Подать заявление на налоговый вычет можно и в электронном виде — на сайте Nalog.ru через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Как супруги делят вычет?

Если квартира приобретена в браке, то при отсутствии брачного договора она считается совместно нажитым имуществом. В таком случае оба супруга имеют право на имущественный вычет, но тоже в пределах лимита (2 млн рублей для каждого) и фактических расходов на покупку жилья. Муж и жена должны распределить между собой этот вычет: можно поровну, но необязательно. Если квартира стоит 3 млн рублей, то муж, например, может получить 2 млн рублей налогового вычета, а жена — 1 млн. Тогда остаток доступного ей имущественного вычета (еще 1 млн рублей) жена может позже использовать на другой недвижимости. Выгоднее распределить вычет максимально в пользу того супруга, который получает большую зарплату. Так семья сможет быстрее вернуть причитающуюся ей по вычету сумму.

Договоренности по распределению вычета нужно прописать в заявлении, которое подается в налоговую вместе с декларацией для возврата налога.