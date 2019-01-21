Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%, ускорившись с 2,5% в 2017 году. Такие данные приводятся в опубликованной Министерством экономического развития в январе «Картине инфляции» .

Напомним, Росстат, предварительно оценивший инфляцию за прошлый год в 4,2%, в январе повысил оценку до 4,3%.

Как уточняют в МЭР, по сравнению с предшествующим годом в 2018-м увеличились темпы роста цен на все основные категории товаров в результате действия как общесистемных факторов, так и специфических факторов на рынках отдельных товаров и услуг.

Основной вклад в инфляцию внесла динамика цен на продовольственные товары (1,7 процентного пункта из 4,3%). Годовые темпы продовольственной инфляции по итогам декабря 2018 года ускорились до 4,7% (с 3,5% в ноябре и 1,1% в 2017 году). Максимальные темпы роста цен в данной товарной группе наблюдались на мясопродукты (7,6% год к году, в том числе на мясо кур — 20,7%), сахар (28,3%) и яйца (25,9%). Такая динамика была во многом связана с «локальными» факторами (снижение урожая, ухудшение эпизоотической обстановки), которые привели к временному сокращению предложения на рынках соответствующих товаров, указывают экономисты.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен ускорился до 4,1% в 2018 году с 2,8% в 2017-м. Сильнее всего в прошлом году выросли цены на табачные изделия (плюс 10,1%), дизельное топливо (плюс 15%) и автомобильный бензин (плюс 9,4%). В МЭР напоминают, что в настоящее время правительством РФ приняты меры, позволяющие существенно снизить волатильность цен на моторное топливо.

Минэкономразвития ожидает инфляцию ниже 5% в 2019 году Ранее ведомство называло более конкретные цифры — 4,3%.

«Помимо «локальных» факторов на рынках отдельных товаров и услуг на инфляцию в течение 2018 года оказывали повышательное давление общесистемные факторы, — констатируют также в МЭР. — Первый из них — ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть и оттока капитала. К корзине валют стран — торговых партнеров рубль в 2018 году потерял 8,2%, к доллару США — 13%. Динамика валютного курса оказала повышательное давление на цены по целому ряду товаров и услуг (например, услуги зарубежного туризма за прошлый год подорожали на 9,8%)».



«Второй фактор — резкий рост объемов необеспеченного потребительского кредитования, — продолжают в Минэкономразвития. — За скользящий год портфель розничных кредитов увеличился на 1,4 трлн рублей, что стало значимым фактором инфляционного давления и роста импорта. Складывающаяся ситуация вызывает опасения в том числе с точки зрения реальных доходов населения, на динамику которых оказывают негативное влияние растущие процентные платежи. Кроме того, наблюдаемые темпы роста потребительского кредитования (около 20% год к году) неустойчивы и являются источником рисков для экономической динамики в ближайшие годы».