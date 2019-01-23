На 10:08 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,19% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 473,43 пункта. Индекс РТС повысился на 0,35% — до отметки 1 173,84.



«Российский фондовый рынок закрыл вчерашние торги вблизи нулевой отметки по индексу Мосбиржи. В базовом сценарии сегодня ориентируемся на диапазон 2 450—2 480 пунктов. Среднесрочно по-прежнему считаем рынок интересным и при улучшении аппетита к риску на глобальных рынках на горизонте ближайшей пары недель видим шансы на обновление исторических максимумов по индексу», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.