Тинькофф Банк начинает выпуск металлических карт Tinkoff Black Edition с технологией бесконтактной оплаты (PayPass) для премиальных клиентов, сообщили Банки.ру в пресс-службе финучреждения.



«Предложение было доступно ограниченному пулу клиентов с лета прошлого года. Несмотря на толщину и вес материала, из которого изготовлена карта, она в стандартном режиме работает в банкоматах и терминалах с бесконтактной оплатой и без нее. В ближайшие месяцы металлическую карту смогут получить все владельцы Tinkoff Black Edition», — отмечается в релизе.

Клиентам, оформившим карту Tinkoff Black Edition, доступны, в частности, расширенные лимиты по начислению кешбэка — до 30 тыс. рублей, начисление 6% на остаток по счету в рублях на всю сумму без ограничений, бонусные 0,5% за пополнение вклада, бесплатные снятия и пополнения (до 1 млн рублей в месяц с учетом снятий через банкоматы Тинькофф Банка), а также переводов по номеру карты — до 50 тыс. рублей.

Бесплатное обслуживание доступно держателям карт при выполнении одного из условий: если у клиента размещены денежные средства в Тинькофф Банке в размере от 3 млн рублей или эквивалентная сумма в валюте (учитываются средства на карточных, накопительных и брокерских счетах и вкладах) или если клиент тратит на покупки от 200 тыс. рублей в месяц (учитываются все карты).