На 10:13 мск индекс Мосбиржи просел на 0,48% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 479,5 пункта. Индекс РТС понизился на 0,3% — до отметки 1 182,91.



«Российский рынок сегодня может продолжить восходящую динамику и попытается протестировать отметку в 2 500 пунктов. Сдерживать рост будет слабая динамика нефтяных котировок. Сегодня операционную статистику по итогам 2018 года представят «Лента», «Полюс» и «АЛРОСА», что может поддержать котировки компаний», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.