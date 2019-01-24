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• Банк России назвал дату запуска Системы быстрых платежей (СБП). Запуск промышленной эксплуатации системы назначен на 28 января, но до 28 февраля 12 банков, участвующих в «пилоте», будут работать на ограниченном количестве клиентов. «А с 28 февраля эксплуатация системы будет осуществляться по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе», — рассказала глава департамента платежных систем Центробанка Алла Бакина. Также в четверг Центробанк представил логотип системы. По словам главы Национальной системы платежных карт Владимира Комлева, на этапе переговоров о подключении к СБП находятся еще 40 кредитных организаций. Предполагается, что СБП добавит к нынешним способам оплаты продуктов и услуг в торговых точках — наличными или картами — другие возможности. Например, сканирование QR-кодов. Это поможет ослабить монопольное положение ряда игроков на рынке приема карт в торговых точках.

• У россиян нашли рекордный объем «свободных денег». Индекс «свободных денег» (разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги) в декабре вырос более чем на 50%, что вывело показатель на уровень 36,7 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». «За год объем «свободных денег» в декабре вырос на 20%. Таким образом, среднегодовое значение индекса «свободных денег» остановилось на отметке в 24,2 тыс. рублей. Это самый высокий показатель за все годы наблюдений. Более того, это самый стремительный рост в течение года по сравнению с динамикой предыдущих лет», — говорится в исследовании. Социологи отмечают, что объемы «свободных денег» в декабре увеличиваются ежегодно благодаря выплате различных премий, бонусов и так называемых тринадцатых зарплат.

• Банки предложили побороть «зарплатное рабство», создав Консолидированный зарплатный реестр, который позволил бы существенно снизить доминирование госбанков. Однако эксперты, опрошенные Банки.ру, полагают, что высокий уровень доверия россиян к госбанкам, большое количество неустойчивых кредитных организаций и низкая финансовая грамотность населения не позволяют изменить ситуацию. Подобная мера вряд ли сможет серьезно поменять расклад на финансовом рынке, так как у госбанков сильнее рекламная кампания, у них есть поддержка государства, граждане доверяют им больше, отмечают они.

• «Ростелеком» может стать единственным владельцем сотовой компании «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2). Госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2, а Росимущество подготовило директиву, одобряющую увеличение доли «Ростелекома» до 100%. Для сделки с «Ростелекомом» весь «Т2 РТК холдинг» оценен в 240 млрд рублей, однако, по словам источника, речь идет лишь об увеличении пакета «Ростелекома» до контрольного, а не до 100%. С учетом долга стоимость Tele2 может составить 200 млрд рублей. Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ — 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова — 40% и у банка «Россия» Юрия Ковальчука — 10%. По мнению экспертов, возможный контроль «Ростелекома» позволит улучшить условия конвергентных тарифов: госоператор, являющийся практически монополистом на рынке фиксированной связи, и мобильный бизнес Tele2 смогут дополнить друг друга. Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе подтвердил переговоры о продаже «Ростелекому» доли банка в операторе Tele2.