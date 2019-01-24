При оплате с помощью QR-кода средства со счета покупателя будут списываться на счет торговой точки

Создаваемая Центробанком Система быстрых платежей (СБП) добавит к нынешним способам оплаты продуктов и услуг в торговых точках — наличными или картами — другие возможности, пишут «Ведомости». Например, сканирование QR-кодов, рассказал представитель ЦБ: это поможет снизить монопольное положение ряда игроков на рынке приема карт в торговых точках (эквайринга).

При оплате в магазине через СБП с помощью QR-кода будет происходить прямое списание средств со счета покупателя на счет торговой точки, объясняет вице-президент «ФК Открытие» Александр Дынин. Самый простой вариант — покупатель с помощью мобильного приложения сканирует наклейку с QR-кодом, в который зашиты реквизиты счета продавца.

Покупатель вводит сумму покупки и подтверждает списание средств, СБП обработает операцию и переведет средства на счет магазина, и продавец получит уведомление о зачислении денег. Другой вариант: на кассе высвечивается динамический QR-код — покупатель его сканирует и подтверждает платеж. Так работают китайские Alipay и WeChat Pay, говорит Дынин. Оплата в торговых точках через СБП перераспределит доли игроков в эквайринге, уверен он.



Сейчас Сбербанк занимает шестое место среди эквайеров мира, а в России он безоговорочный лидер: обрабатывает половину всех покупок по картам. За счет большего распространения своих карт (примерно 50% рынка) Сбербанк может предлагать тарифы ниже, чем остальные, жаловались банкиры.

Оплата по QR-коду будет дешевле, чем картой, говорит Дынин: не будет как минимум затрат на выпуск карт. Какие-то комиссии для торговых точек все равно останутся, но будут ниже, как и затраты на инфраструктуру. Исчезнет и понятие банка-эквайера — в его роли выступит банк, где на расчетном обслуживании находится магазин. Это создаст более конкурентные условия, поскольку все комиссии будет устанавливать оператор СБП для всего рынка, заключил Дынин.



ЦБ рассчитывает, что оплата через СБП в пользу юридических лиц появится во второй половине 2019 года. Тариф за перевод в системе для банков составит от 1 до 6 рублей за операцию, их поровну поделят банки отправителя и получателя.

