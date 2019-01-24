Высокий уровень доверия россиян к госбанкам, большое количество неустойчивых кредитных организаций и низкая финансовая грамотность населения не позволяют изменить ситуацию с «зарплатным рабством» в России. Таким образом, 75% зарплат россиян останется на счетах в Сбербанке и ВТБ. К такому мнению пришли опрошенные Банки.ру эксперты.

Борьба с доминированием

Реализация и внедрение модели консолидированного зарплатного реестра (КЗР), предлагаемая Альфа-Банком, Тинькофф Банком и Совкомбанком, позволила бы существенно снизить монополизм Сбербанка и доминирование госбанков на рынке зарплатных проектов, рассказали в пресс-службе Альфа-Банка. При этом заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин отмечает, что подобная мера вряд ли сможет серьезно поменять расклад на финансовом рынке, так как у госбанков сильнее рекламная кампания, у них есть поддержка государства, граждане доверяют им больше.

«Маловероятно, что это позволит меньшим банкам переманить к себе хотя бы часть юридических лиц из топа государственных банков и разрушить существующую на рынке систему. Это очень болезненный и долгий процесс, требующий серьезного подхода и затрат», — считает эксперт.

По мнению ведущего аналитика «Эксперт плюс» Марии Сальниковой, банковский сектор может столкнуться с ситуацией следующего характера: реестр создадут, но население сохранит как приоритетные структуры для сотрудничества существующих гигантов индустрии. И по факту в процентном соотношении ничего не изменится. Большое количество некачественных банков по уровню обслуживания и по надежности структуры будут толкать людей на подписание договоров с теми же Сбербанком и ВТБ.

Согласно озвученным условиям, вместо того чтобы договариваться с работодателями, банки будут напрямую обращаться к сотрудникам. Нужно понимать, что эффективность подобной меры будет сильно зависеть от уровня финансовой грамотности населения. И вот тут банковский сектор столкнется с реальным положением вещей — слабым пониманием элементарных нюансов взаимодействия клиента и банка.

Свободное волеизъявление

Как сообщили в Альфа-Банке, информация, которая предположительно будет находиться в «зарплатном реестре», может быть использована регулятором и кредитными организациями для оценки уровня дохода граждан, в том числе при расчете показателей долговой нагрузки, а выплата заработной платы работникам будет осуществляться посредством Единого расчетного центра (например, НСПК).

«Основной смысл новой модели в том, что физическое лицо получает удобный способ сделать волеизъявление о выборе банка, в который будет переводиться заработная плата, без участия работодателя. Причем это волеизъявление гарантированно исполняется КЗР», — комментируют в пресс-службе Альфа-Банка. При этом опрошенные Банки.ру эксперты подчеркивают, что в обмен на «свободное волеизъявление» людям придется принудительно переходить на платежную систему и делиться большим количеством личной информации.

«Главная задача проекта состоит в том, чтобы гражданин, который хочет получать свою зарплату в какой-то иной кредитной организации, а не в той, которая фигурирует в зарплатном проекте у его корпорации, должен был волеизъявляться в сторону некого независимого третьего лица», — уточняет заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов.

Миграции не будет

В случае создания КЗР не стоит ожидать массового перехода клиентов из госбанков, отмечают опрошенные эксперты. В первую очередь это связано с тем, что зарплатные проекты, как правило, являются обязательным элементом обслуживания юридических лиц.

«Понятно, что ожидать стремительной миграции «зарплатных» клиентов из ВТБ и Сбербанка не стоит, но по крайней мере у других банков появится реальный шанс «здесь и сейчас» «забрать» клиента другого банка. А это хорошая возможность подстегнуть конкуренцию и сделать российских лидеров банковского сектора более лояльными к клиентам», — комментирует главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков.

Из того, что сейчас известно относительно КЗР, можно предположить появление эффективного механизма, который теоретически должен позволить большему количеству банков получить доступ к «зарплатным» деньгам.

Работа над данным проектом необходима уже сегодня, потому что, несмотря на изменения Трудового кодекса в 2014 году, ситуация по «зарплатному рабству» не изменилась, добавляет Панферов. Фактически три крупнейших банка контролируют более 80% зарплатных начислений. В данной ситуации, конечно, такой срез и пропорции разрушают конкуренцию, что в дальнейшем ведет к снижению качества и комфорта обслуживания физических лиц.

Руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Роман Зильбер добавляет, что сама инициатива требует глубокой проработки операционных вопросов, таких как информационная безопасность, сроки зачисления средств, удобство для клиентов, и отмечает, что в случае создания рабочей группы Райффайзенбанк примет участие в ее работе.

Эксперты сошлись во мнении, что если в реальности эта система будет соответствовать текущему описанию разрабатываемого проекта, то со стороны работодателей никаких препятствий быть не должно, особенно если Банк России продолжит делать шаги по искоренению дискриминации, по крайней мере среди системно значимых банков.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru