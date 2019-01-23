Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Совкомбанк выработали проект Консолидированного зарплатного реестра, передал «Ведомостям» зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин. Такой реестр, по его словам, позволил бы существенно снизить доминирование госбанков: по оценкам Альфа-Банка, на счета в Сбербанке и ВТБ поступает около 75% зарплат россиян.



В результате госбанки аккумулируют не только деньги населения, но и информацию об экономическом положении граждан, их финансовом поведении, говорил Сенин на парламентских слушаниях 21 января. С внедрением реестра понятие зарплатного проекта исчезнет, прогнозирует он: банки, желающие получить средства работника, будут общаться с ним напрямую, а не через работодателя.

Главная задача всей системы — обеспечить исполнение волеизъявления человека, которое он может сделать, минуя работодателя, например через банк, в котором хочет получать зарплату, говорит представитель Тинькофф Банка.

Альфа-Банк и Тинькофф Банк выступили против «зарплатных проектов» По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, особенно ситуация с «зарплатным рабством» чувствительна в бюджетной сфере.

По замыслу банкиров, это волеизъявление будет фиксироваться в реестре ЦБ, указывает он. А обработку операций и перечисление зарплат согласно общему реестру можно осуществить, скажем, на базе принадлежащей ЦБ Национальной системы платежных карт или ее Системы быстрых платежей (СБП), продолжает Сенин.



Такой способ выхода из зарплатной зависимости даст всем банкам возможность осуществлять прямые продажи клиентам, а не выходить на них через корпорации, подчеркивает зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. Реестр «избавит людей от необходимости ходить в бухгалтерию, писать непонятные заявления и (особенно в случае с бюджетными организациями) рисковать получением взыскания руководства за совершение не согласованных «с политикой партии» действий», объясняет он.