Частные кредитные организации Альфа-Банк и Тинькофф Банк отметили монопольную ситуацию в сегменте «зарплатных проектов» и выступили за единую систему выплаты заработной платы, об этом в ходе парламентских слушаний в Госдуме высказались зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин и глава Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

«Чтобы добиться развития финансового рынка, необходимо обеспечить приток средств граждан на этот рынок. Для подавляющего большинства потенциальных инвесторов источником, конечно, является заработная плата... Приходится констатировать, что «зарплатное рабство» до сих пор есть. И подавляющее большинство работников все еще привязано к «зарплатному» банку, как правило, это банки с государственным участием», — сказал Сенин.

По его словам, особенно эта ситуация чувствительна в бюджетной сфере. Сенин напомнил, что в 2014 году была внесена норма, позволяющая работнику менять «зарплатный» банк. «Однако на практике это не работает и подтверждается статистикой. В результате сложился предельно монополизированный рынок, где аккумулируются не просто средства населения, а информация о финансовом положении граждан, их финансовом поведении, предпочтениях и приобретаемых финансовых продуктах», — посетовал зампред правления Альфа-Банка.

По мнению Сенина, в сложившейся ситуации можно было бы, в частности, выпустить совместное письмо или рекомендацию для рынка с требованиями к «зарплатным проектам» и порядку заключения соответствующих договоров между банками и работодателями. «Ну и, наконец, кардинальным решением в освобождении от «зарплатного рабства» могло бы стать внедрение единой системы выплаты заработной платы, основанной на централизованном зарплатном реестре. Мы считаем, что это правильное предложение, которое можно реализовывать», — резюмировал он.

В свою очередь, глава Тинькофф Банка предложил создать единый расчетный центр, который будет осуществлять зачисление зарплаты. «Для перехода к цифровой экономике, к которой мы стремимся, надо отменить до конца «зарплатные проекты», чтобы все эти ресурсы перетекли ко всем игрокам рынка. Это поможет убрать лишнюю бюрократию. Чтобы получать зарплату на другую карту, нужно ходить в банки, бухгалтерию, заполнять дополнительные бумаги. Люди не хотят этого делать», — заключил Хьюз.

