Фондовые индексы РФ демонстрируют отрицательную динамику в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:15 мск индекс Мосбиржи просел на 0,4%, до 2 466,8 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени потерял 0,5% и составил 1 172,97 пункта.

«Сегодня новостной фон для российского рынка складывается не лучшим образом, поводом чему служат возрастающие противоречия между США и Китаем. Поддержку рынку может и не оказать некоторое восстановление нефтяных котировок. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем снижение индекса Мосбиржи в район 2 450—2 470 пунктов», — отмечают в управлении аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка.

«В свете предстоящих переговоров представителей США и Китая, которые должны начаться в среду, эскалацию напряженности между странами знаменуют официально выдвинутые прокуратурой США уголовные обвинения против китайской технологической компании Huawei в краже технологий, мошенничестве и нарушении санкционного режима в отношении Ирана. Несмотря на это, министр финансов Стивен Мнучин надеется на значительный прогресс в наиболее сложных вопросах, что приблизит заключение сделки. В то же время Китай обратился в ВТО и пытается оспорить введенные США пошлины», — поясняет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов.



«Вчерашнее снижение российского рынка акций после обновления исторического максимума еще не означает начало полноценной коррекции. Индекс Московской биржи пока не ушел ниже поддержки 2 445 пунктов, и повторный поход выше 2 500 вполне вероятен. Но вряд ли это произойдет сегодня», — полагает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Он обращает внимание на продолжение давления США на Венесуэлу: «Минфин США объявил о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, заблокировал ее счета и обязался передать активы компании самозваному и. о. президента (Хуану) Гуайдо».

«Это означает, что шансы «Роснефти» на возврат своих вложенных 6 миллиардов долларов, и так бывшие небольшими, стремительно тают. Бумаги компании в ближайшее время могут торговаться хуже рынка», — предупреждает Алексей Антонов.

«Сегодня в первой половине торгового дня мы не ждем ярко выраженной динамики рынка. Вообще в ближайшие дни, до объявления решения по ставке ФРС США или до появления информации с переговорного процесса США — Китай, лучше занять выжидательную позицию или применять спекулятивную тактику торговли, фиксируя даже небольшую прибыль», — заключает эксперт.

