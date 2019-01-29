Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи поднялся на 0,87% и составил 2 498,35 пункта. Индекс РТС вырос на 1,06%, до отметки 1 191,38.

Бумаги Сбербанка повысились в цене на 1,69%, «Газпрома» — на 1,35%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,6%, Московской биржи — на 0,72%. Акции «АЛРОСы» опустились в цене на 1,44%.



«Российский фондовый рынок сегодня вернулся к повышению на фоне отскока в нефти и ввиду некоторого охлаждения ведущих индикаторов ранее. К вечеру внешний фон улучшился дополнительно, и покупатели активизировались, так как мало кто способен оставить без внимания факт снятия санкций с активов Олега Дерипаски. Индекс Мосбиржи поднялся в область 2 495 пунктов и вполне еще может повторно протестировать пик на 2 502 пунктах. Ближайшая цель подъема стоит на отметке 2 515 пунктов. Индекс РТС начал ранее откат к 1 175 пунктам, но продолжения это движение все же не получило. Сейчас вполне возможен проход к 1 195 пунктам, откуда в случае наличия поводов для приобретений и до 1 200 пунктов недалеко», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.