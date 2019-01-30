Средний размер выданных потребительских кредитов в IV квартале 2018 года составил 181 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го данный показатель увеличился на 31,6%, или на 43,5 тыс. рублей, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 40 регионов — лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) был отмечен в Москве (453,2 тыс. рублей), Московской области (313,6 тыс.), Санкт-Петербурге (298,2 тыс.), Ханты-Мансийском АО (255,8 тыс.) и Ленинградской области (214,5 тыс.). В свою очередь, наименьший размер среднего размера показателя был зафиксирован в Алтайском крае (114,7 тыс. рублей), Кемеровской (130,5 тыс.), Ульяновской (133,1 тыс.), Кировской (137,4 тыс.) и Саратовской (139,9 тыс.) областях.

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов в IV квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го продемонстрировали Белгородская (плюс 66,6%), Владимирская (плюс 58,0%), Ленинградская (плюс 44,9%), Тульская (плюс 42,9%) и Кировская (плюс 38,4%) области. Меньше всего размер выданных потребкредитов увеличился в Москве (плюс 0,1%), Астраханской области (плюс 2,3%), Забайкальском крае (плюс 3,8%), Московской области (плюс 4,6%), а также Республике Саха (Якутия) (плюс 8,1%).

В 2018 году банки предоставляли заемщикам потребительские кредиты более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов, комментирует результаты исследования генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

«Речь идет прежде всего о людях наиболее экономически активного возраста, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более дорогих товаров и услуг. В свою очередь, заемщики с неидеальной кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей популярностью у кредиторов», — уточнил эксперт.