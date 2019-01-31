Ключевые фондовые индексы РФ растут в начале торговой сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:12 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,4% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 521,99 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени повысился на 1,08%, до 1 211,9 пункта.

Отметим, что индекс Мосбиржи сегодня обновляет исторические максимальные значения. Так, предыдущий максимум был зафиксирован в ходе вчерашней сессии — 2 513,77 пункта, а сегодняшний максимум (с начала сессии по 10:39 мск) — 2 530,42 пункта.



«Российский фондовый рынок закрылся ростом на фоне растущей цены на нефть и ожиданий, что ФРС сохранит процентную ставку без изменений… Сегодня на российском фондовом рынке мы ожидаем продолжения роста с утра. Наши ожидания на сегодня по индексу РТС находятся в границах 1 100—1 250 пунктов, по индексу Мосбиржи — 2 500—2 600 пунктов», — отмечала в комментарии, распространенном незадолго до начала торгов, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«На волне общего позитива на мировых рынках, вызванного мягкой риторикой ФРС, сегодня российский рынок сможет продолжить восходящую динамику, чему также будет способствовать и рост цен на нефть, — согласен главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов. — Дальнейшей целью для индекса Мосбиржи видим отметку в 2 550 пунктов, которая в случае сохранения риск-аппетита может быть достигнута на ближайшей неделе».



Антонов напоминает, что «глобальные рынки получили значительный импульс к росту после заседания Федрезерва США. Как и ожидалось, регулятор оставил ключевую ставку на текущем уровне в 2,25—2,5%, но большего внимания заслужили комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, после которых дальнейшее ужесточение политики в текущем году становится маловероятным. Центробанк сделал более четкий акцент на ухудшении глобальных макроэкономических условий и повышении неопределенности. Отдельно ЦБ заявил о готовности изменить состав и размер баланса активов, если потребуется более мягкая монетарная политика. При этом на данный момент объемы уменьшения размера баланса ФРС остались на прежнем уровне в 50 млн долларов в месяц».

После заседания Федрезерва внимание инвесторов сместилось в сторону торговых переговоров между США и Китаем, которые стартовали вчера в Вашингтоне, уточняет Антонов.

