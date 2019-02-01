Власти Венесуэлы приняли решение отсрочить отправку 20 тонн золота стоимостью около 850 млн долларов за рубеж на фоне растущего во всем мире внимания к судьбе венесуэльских активов. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Золотые слитки уже были взвешены и упакованы для отправки, однако, по информации источников Bloomberg, транспортировка золотых запасов Венесуэлы не произойдет. Bloomberg объясняет подобное решение венесуэльских властей усилившимся со стороны иностранных СМИ и политиков вниманием к данному вопросу.

СМИ: Центробанк Венесуэлы намерен продать 15 тонн золота в ОАЭ Центральный банк Венесуэлы намерен в ближайшие дни отправить 15 тонн золота в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на официальный источник, передает ТАСС.

31 января агентство Reuters сообщило, что Центральный банк Венесуэлы намерен в ближайшие дни отправить 15 тонн золота в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты. 29 января в верифицированном Twitter-аккаунте Национальной ассамблеи Венесуэлы появилась запись, сделанная от имени депутата Хосе Герра, который утверждал, что была получена информация от чиновников Центрального банка Венесуэлы о якобы прибывшем из Москвы самолете, собиравшемся вывезти из страны 20 тонн золота. Однако позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения Герры.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее в Twitter выразил мнение, что вывоз на самолетах из Венесуэлы золота, принадлежащего латиноамериканской республике, может быть осуществлен в личных целях главы государства Николаса Мадуро.

Отмечается, что 20 тонн золота составляют 10% от всех валютных резервов Центробанка Боливарианской Республики.