ЦБ установил официальные курсы валют на 5 февраля. Курс доллара понизился на 7,42 копейки, составив 65,5859 рубля (65,6601 рубля со 2 февраля). Курс евро уменьшился на 9,15 копейки до 75,0565 рубля (75,148 рубля со 2 февраля).



Российская валюта сохранит текущие уровни благодаря нейтральному внешнему фону и подросшим нефтяным ценам, полагают аналитики Нордеа Банка Денис Давыдов и Григорий Жирнов.

«На этой неделе динамику российской валюты также будет определять общее настроение инвесторов к валютам развивающихся стран. Кроме того, позитив на нефтяном рынке может помочь рублю закрепиться на текущих уровнях в случае роста нефтяных котировок», — комментируют эксперты.

Они напоминают, что с 1 февраля Банк России возобновил отложенные покупки валюты в рамках бюджетного правила. Эти действия регулятора не будут иметь значимого влияния на российский валютный рынок, полагают аналитики, так как «решение возобновить покупки было заблаговременно объявлено Центральным банком, а объемы покупки валюты будут небольшими».

Тем не менее, продолжают они, рубль может испытать давление в случае возобновления санкционной темы на фоне обвинений России в нарушениях договора о ракетах средней и малой дальности, а также в случае возобновления обсуждений керченского вопроса.

Среди других факторов, которые могут повлиять на рубль на этой неделе, эксперты называют размещение ОФЗ Минфином РФ в среду. На прошлой неделе успешное размещение государственных облигаций локально поддержало российскую валюту, подобный сценарий может реализоваться и на текущей неделе. Заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу, 8 февраля, по мнению аналитиков, не окажет влияния на российскую валюту.

«Улучшение риск-аппетита на глобальных площадках, а также стабилизация внутреннего финансового рынка указывают на то, что повышение ключевой ставки временно снято с повестки», — поясняют аналитики.