ЦБ установил официальные курсы валют на 7 февраля. Курс доллара повысился на 9,95 копейки, составив 65,6686 рубля (65,5691 рубля на 6 февраля). Курс евро уменьшился на 14,24 копейки до 74,7703 рубля (74,9127 рубля на 6 февраля).



Российская валюта движется без единой идеи в парах с иностранными валютами, следуя за динамикой глобального рынка, отмечают эксперты.

«Укрепление американской валюты на Forex оказывает давление на весь блок валют развивающихся рынков, которые сегодня теряют в паре с долларом. В то же время сохранение нефтяных цен на комфортном уровне и предстоящее размещение Минфином ОФЗ окажут поддержку рублю, компенсируя давление со стороны внешнего фона», — комментируют аналитики Нордеа Банка Денис Давыдов и Григорий Жирнов.

В среду Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ на 35 млрд рублей. Ведомство предложит инвесторам облигации с погашением в октябре 2026 года на 20 млрд рублей и бумаги с погашением в мае 2034 года на 15 млрд рублей. «Принимая во внимание сохраняющийся спрос на глобальных площадках в отношении высокодоходных активов, сегодняшнее размещение ОФЗ может пройти достаточно успешно», — полагают эксперты.

Пара USD/RUB растет неохотно, несмотря на некоторое ослабление нефти, продолжает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Скорее всего, рассуждает он, трейдеры сохраняют выжидательную позицию в преддверии решения по ставке Банка России в предстоящую пятницу. «Со временем тают шансы, что Центробанк будет сохранять жесткий тон денежно-кредитной политики. Последние недели мы видим явное смягчение риторики ФРС и ЕЦБ. Кроме того, некоторые ЦБ развивающихся стран снизили свои ставки», — поясняет эксперт.

По его мнению, 74—75 рублей за евро является важной областью, откуда пару методично выкупают с октября прошлого года. «При сохранении нейтральных внешних условий рублю по силам опуститься к нижней части области поддержки, коснувшись 74,3 или даже 74», — допускает эксперт.