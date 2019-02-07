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• Стали известны подробности новой пенсионной реформы. О перспективах внедрения индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений, рассказал главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрий Воронин. Он подтвердил, что главное отличие новой системы заключается в том, что ИПК — это собственность работника, что дает ему ряд преимуществ. По словам финомбудсмена, эти средства будут полноценно наследоваться. Кроме того, рассказал Воронин, средства ИПК можно будет тратить на лечение тяжелых, угрожающих жизни заболеваний. При этом россияне, заработная плата которых будет ниже установленного законом значения, то есть низкооплачиваемые работники, не будут автоматически подключаться к системе формирования индивидуального пенсионного капитала (ИПК), подчеркнул он.

• Пожилым гражданам, которые обратятся к государству за услугой по переобучению в рамках пенсионного маневра, предложат пройти тест по профориентации и при необходимости сменить специальность, рассказали в Минтруде. Наиболее популярными для предпенсионеров могут стать новые для них профессии продавца, специалиста кол-центра и бухгалтера, считают эксперты. Высококвалифицированные же специалисты останутся востребованными там, где трудятся. Впрочем, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что сменить профессию на закате карьеры захотят лишь единицы.

• Россияне все чаще предпочитают расплачиваться с помощью смартфонов с поддержкой бесконтактной оплаты NFC, а не обычными пластиковыми картами. Эта функция стала настолько популярной, что в 2018 году количество таких трансакций по сравнению с 2017-м увеличилось в пять раз и составило почти 133 млн. Об этом говорится в совместном исследовании Альфа-Банка и сотового ретейлера «Связной | Евросеть». Главные причины такого роста популярности платежей с помощью смартфонов — простота, удобство и даже влияние моды, говорят эксперты. Также в 2018 году некоторые банки делали специальные условия по бонусам и кешбэку при таких расчетах. По мнению экспертов, в этом году популярность таких платежей будет возрастать, а в течение ближайших десяти лет умные мобильники поставят пластиковые карты на грань исчезновения. Однако у тренда есть и свои минусы: оплата с помощью NFC приводит к тому, что граждане перестают контролировать свои траты.

• В Сбербанке объяснили отток средств населения в январе. Зафиксированное уменьшение объема средств физических лиц на 326 млрд рублей представляет собой сезонный отток средств со счетов банковских карт в новогодний период, сообщили в кредитной организации. Как подчеркивается в релизе банка с показателями отчетности по РСБУ за первый месяц 2019 года, сезонный отток оказался меньше, чем в январе прошлого года. Согласно отчетности, банк в январе получил чистую прибыль в размере 73,7 млрд рублей, по сравнению с январем прошлого года показатель вырос на 12,7%.