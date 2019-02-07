Пожилым гражданам, которые обратятся к государству за услугой по переобучению в рамках пенсионного маневра, предложат пройти тест по профориентации и при необходимости сменить специальность, рассказали «Известиям» в Минтруде. Наиболее популярными для пожилых могут стать новые для них профессии продавца, специалиста кол-центра и бухгалтера, считают эксперты. Высококвалифицированные же специалисты останутся востребованными там, где трудятся.

Предоставление предпенсионерам услуги по профориентации зафиксировано в правительственном плане мероприятий по их переобучению, сообщили в Минтруде. Тестирование позволяет определить интересы, склонности, жизненные цели, профессиональные возможности и предпочтения гражданина, его профпригодность, пояснили в министерстве. В результате человеку сообщают, какие виды занятости и профессий наиболее соответствуют его потребностям и возможностям.

По данным Минтруда, на конец сентября прошлого года наиболее востребованными вакансиями были: строители, водители и операторы подвижного оборудования, рабочие в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве (а также механики и ремонтники), операторы промышленных установок и стационарного оборудования.

Правительство: до 2024 года на переквалификацию предпенсионеров будет направлено 30 млрд рублей Средняя стоимость программы переобучения оценивается в 53 тыс. рублей.

Однако для предпенсионеров самыми актуальными могут оказаться вакансии в бэк-офисе (бухгалтерия, юридические службы, АХО), кол-центрах, розничной торговле, консалтинге, считает гендиректор Rabota.ru Александр Ветерков. Возраст будет преимуществом, если человек работает врачом, учителем, инженером или высококвалифицированным рабочим, добавил он. В этом случае сотрудник предпенсионного возраста будет востребован именно там, где сейчас работает, поскольку опытные кадры в этих сферах наиболее компетентны.

Представители предпенсионного возраста чаще будут устраиваться на должности, подразумевающие удаленную работу, полагают в Headhunter. Таким образом сама собой исчезает одна из самых распространенных причин отказа возрастным соискателям — молодой коллектив в компании, предположили в Headhunter. Там подчеркнули, что в половине компаний в первую очередь смотрят на квалификацию специалиста, а не на его возраст.

Впрочем, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что сменить профессию на закате карьеры захотят лишь единицы.

