Россияне, заработная плата которых будет ниже установленного законом значения, то есть низкооплачиваемые работники, не будут автоматически подключаться к системе формирования индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом в интервью «Российской газете» рассказал главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен) и бывший советник главы Банка России по совершенствованию пенсионной системы Юрий Воронин.

«Будет сделан водораздел. Самый простой — по уровню заработной платы. Понятно, что до определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам облегченный сервисный порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет. Эти люди, если захотят участвовать, должны будут об этом заявить», — рассказал Воронин.

По его мнению, высокооплачиваемые работники будут проявлять больше интереса в формировании пенсионного капитала.

«Что касается высокооплачиваемых работников, им формирование собственных пенсионных накоплений должно быть интересно. Эти люди, как правило, лучше разбираются в финансовых инструментах, ориентируются на рынке, способны принимать осознанные решения. И у них есть свободные средства, которые они захотят сохранить и приумножить. Для них порядок включения в систему будет, по сути, автоматическим («сервисным»). Но опять-таки никакого принуждения: те, кто не захочет, будут иметь возможность отказаться, только надо будет высказать свое решение, свою волю», — добавил он.

Значения, по которым будет сделано разделение, пока обсуждаются.

«Сумма отсечения пока обсуждается. Тут придется искать компромисс, баланс интересов. Это, пожалуй, самая острая точка этого законопроекта. Решение будет приниматься, когда законопроект станет предметом обсуждения в правительстве», — сказал Воронин.