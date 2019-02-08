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• Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. Регулятор отметил, что годовая инфляция в январе соответствовала нижней границе его прогноза, а инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли. При этом вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в ЦБ назвали умеренным. Регулятор будет принимать решения по ключевой ставке, «оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков». Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 22 марта.

• Герману Грефу 8 февраля исполнилось 55 лет. За вклад в развитие и укрепление банковской системы президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В опубликованном в этот день интервью глава Сбербанка рассказал, что не ждет ничего оптимистичного от 2019 года и пока не видит альтернативы доллару. Банкир отметил, что человечество «накопило слишком много негатива и начинает последовательно разрушать то, куда шло последние полвека». Также он сообщил, что топ-менеджеры Сбербанка пройдут тестирование на реакцию в стрессовых ситуациях, которое позволит определить психотип и управленческие наклонности работников. Кроме того, Греф рассказал, что Сбербанк старается соответствовать стандартам, которые не должны привести к санкциям против него.

• Международная платежная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с карт на кассах магазинов. Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при оплате покупки картой. За один раз можно будет снять сумму, которая в эквиваленте не превышает 100 долларов (около 6,5 тыс. рублей по курсу ЦБ). В сентябре 2018 года подобный сервис запустила Masterсard (пока реализован в единственном магазине сети «Фасоль»).

• Прямо сейчас в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT начинается 12-я церемония «Банк года», которую по традиции организует крупнейший финансовый портал Банки.ру. Вручение профессиональных наград вновь проходит в открытом формате: на церемонию награждения помимо лауреатов приглашены представители финансовой индустрии, их клиенты, посетители Банки.ру. В этот вечер со сцены будут объявлены победители в 19 номинациях. В их числе: «Банк года», «Банкир года», «Инвестиционная компания года», «Страховая компания года», «Микрофинансовая компания года» и другие. Следите за новостями!