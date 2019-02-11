Рубль завершил основную валютную сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск вырос на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,84 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 18,3 тыс. сделок на сумму порядка 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,53—65,87 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 74,26 рубля, опустившись на 24 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,9 тыс. сделок примерно на 416,8 млн евро по курсам от 74,1 до 74,4 рубля за евро.

«Российская валюта не смогла продемонстрировать более существенного укрепления из-за коррекции в ценах нефти. Однако изменение рейтинга России и стабильная ситуация в валютах развивающихся рынков удержали рубль от падения под давлением рынка энергоносителей. В результате пара USD/RUB сохранила позиции в узком диапазоне 65,5—66 рублей, в котором провела последние девять сессий, предпринимая неудачные попытки выхода за его границы. При этом важными для американской валюты выступают поддержка и сопротивления на отметках 65 и 67 соответственно. С технической точки зрения пробой одного из этих уровней может дать направление дальнейшему среднесрочному движению доллара», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.