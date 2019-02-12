В правительстве рассматривают «варианты системного решения» проблем четвертой по размеру российской авиакомпании «ЮТэйр», заявил РБК курирующий транспортную отрасль вице-премьер Максим Акимов.

Если для вывода компании из сложной финансовой ситуации «надо вступить в переговоры с собственником, поменять менеджмент, привлечь новых акционеров — это открытые возможности», сказал он.

О банкротстве Акимов отозвался как о «самом худшем» и «неуместном по многим причинам» способе выхода из положения. «Не только потому, что это крайне болезненная процедура — у компании есть большой вертолетный парк, или потому, что бренд сам по себе дорог. Нам дорога структура рынка. Мы не можем все время отрезать», — заявил он.

По мнению вице-премьера, это приводит к тому, что на рынке «остается одна компания, которая приходит и говорит, вы знаете, а у меня теперь тоже дела очень плохи, субсидию дайте». «Это (уход авиакомпании с рынка) тупик», — подчеркнул он.

Задачей властей в сложившейся ситуации Акимов назвал расширение конкуренции. «Я жду доклада Минтранса, в чем заключается новая системная модель бизнеса компании «ЮТэйр». Подход «давайте дольем денег сейчас, но через два года мы к вам снова придем» меня не устроит», — заверил он.

«Мы рассматриваем варианты системного решения. Еще раз хочу сказать, жесткое решение лучше, чем несистемное. Самое страшное решение — несистемное, ситуативное», — сказал вице-премьер.

Как стало известно ТАСС , авиакомпания «ЮТэйр» планирует в конце февраля 2019 года представить новую финансовую модель, которая должна помочь решить проблемы с задолженностью. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов.

«Сейчас важная веха — представление кредиторам новой финансовой модели. По планам работы это должно произойти в конце февраля», — сказал он.