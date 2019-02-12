Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете на взыскание приставами долгов и штрафов с социальных выплат. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдумы.

«Закон гарантирует неприкосновенность имеющих социальное назначение доходов от обращения их к взысканию в ходе исполнительного производства», — заявил председатель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Так, в перечень «неприкосновенных» соцвыплат входят алименты; средства материнского (семейного) капитала; пособия гражданам, имеющим детей; денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда здоровью; пенсии по случаю потери кормильца; компенсации жертвам техногенных катастроф; выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами; монетизированные льготы и другие. Кроме того, законом предлагается дополнить перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, включив в него пособия гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, — это выплаты по случаю утраты имущества, причинения вреда здоровью либо гибели граждан.

Социальные выплаты будут маркироваться соответствующим образом. В расчетных документах будет указан соответствующий код вида дохода (порядок указания этого кода установит Банк России).

Также закон обязывает банки при исполнении содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований о взыскании денежных средств или наложении на них ареста учитывать требования норм, устанавливающих перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание.