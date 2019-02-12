Доля нерезидентов в ОФЗ может снизиться еще больше с учетом того, что сейчас высокую активность на аукционах проявляют локальные игроки, заявил журналистам портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев.

Сейчас иностранцы владеют около 24,4% российских гооблигаций, и это существенно ниже, чем в среднем по бондам развивающихся стран. В частности, более чем 30% долговых бумагах Мексики владеют иностранные инвесторы, в бондах ЮАР доля нерезидентов выше 38%. В среднем иностранцы владеют более 27% суверенных облигаций развивающихся рынков.

Тем не менее, как считают управляющие, у российских облигаций есть все шансы восстановить котировки. В этом случае иностранцев вновь могут заинтересовать наши ОФЗ, говорит Дорофеев. Он напомнил, что возможные санкции могут коснуться исключительно нового госдолга. «Поэтому мы ожидаем хорошей доходности от ОФЗ в этом году. Иностранцы это тоже видят, потому что тоже умеют считать, и постепенно их доля в госбумагах опять начнет расти», — прогнозирует Дорофеев.