Украинская «дочка» Сбербанка увеличила свой уставный капитал на 8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

«Сбербанк сообщает, что в соответствии с принятым ранее акционером банка решением АО «Сбербанк» увеличил уставной капитал на 3 300 миллионов гривен (8 миллиардов рублей) — до 24 065 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

В российских рублях размер уставного капитала эквивалентен 58,33 млрд рублей.

В результате Сбербанк сформировал дополнительные резервы под кредиты, а также увеличил достаточность капитала. Показатель Н2 вырос до 33,2%.