Пассажиры, пострадавшие в результате поломки автотрапа при посадке на самолет в Барнауле, имеют право на страховые выплаты по закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Он уточнил, что согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в АО «АльфаСтрахование».



АО «АльфаСтрахование» подтвердило наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

12 февраля при посадке пассажиров рейса Барнаул — Москва на борт самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошло обрушение верхней площадки автотрапа. При падении шесть человек получили травмы, четверо из них были госпитализированы в городскую больницу Барнаула.

Чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, поясняют в НССО.

Размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ № 1164: пассажир получает фиксированную сумму за конкретную травму в зависимости от ее вида и степени сложности. Подтверждать фактические расходы на лечение не нужно. За перелом бедра положена выплата 80—300 тыс. рублей, за переломы конечностей — от 60 тыс. до 300 тыс. в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма — ушибы или ссадины — оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

С 1 января 2013 года в России действует федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.