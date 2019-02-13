Национальный успех в России должен быть достигнут с помощью ускорения экономического роста. Об этом в авторской колонке, опубликованной в РИА Новости, рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Найти «решение уравнения» национального успеха правительство должно через ускорение экономического роста. Почему это важно? От развитой экономики выигрывает каждый житель страны. И я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной «гравитацией». Сможет притягивать лучшие умы и идеи как внутри страны, так и из-за рубежа», — указывает премьер.

Медведев также отметил четыре фактора, которые положительно влияют на экономический рост: образование и работа для населения, инвестиции в капитал, пересмотр надзорно-контрольных норм и вовлеченность в глобальную экономику. При этом, добавляет он, Россия постоянно находится под давлением других государств.

«Россию пытаются и будут пытаться остановить. Мы постоянно находимся под давлением отдельных государств, которые играют роль то «мировых жандармов», то «лежачих полицейских», мешающих разогнаться», — пишет он.

«Но у санкций есть и обратная сторона. Мы научились жить и развиваться в условиях тотального прессинга. Всего три-четыре года назад цены на нефть предопределяли состояние всех экономических условий в стране (курс рубля, инфляцию, процентные ставки, рост экономики и благосостояния людей). А сейчас внутренние параметры почти не реагируют на подвижность нефтяных котировок», — добавил глава правительства.