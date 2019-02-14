Российские банки начали борьбу за самозанятых: крупные кредитные организации готовят к запуску для этой категории граждан спецпредложения. Речь идет о сервисах для простой регистрации своего дела прямо в мобильном приложении финансовой организации, ежедневных расчетов и учета уплаченных налогов, рассказали «Известиям» в банках. Все это должно стимулировать клиентов выйти из тени без сложных бюрократических процедур.



Так, Сбербанк планирует предложить простую регистрацию деятельности, услугу «автоплатеж» для перечисления налогов и сервис для работы с чеками, рассказал изданию директор дивизиона «Малый и микробизнес» банка Александр Белокопытов. По закону специальный счет самозанятому для работы не нужен, поэтому Сбербанк позволит принимать платежи на один из существующих у клиента или завести для этого виртуальную карту, пояснил Белокопытов. Запуск проекта планируется в I квартале, добавил он.

Совкомбанк предложит самозанятым регистрацию через свою систему дистанционного обслуживания, а уже затем — специализированную линейку продуктов, отметил зампред правления кредитной организации Алексей Панферов.

Тинькофф Банк работает над функционалом для упрощенного учета уплаченных сборов — планируется, что сервис позволит видеть доход в налогооблагаемой базе, а по итогам каждого месяца получать информацию о том, сколько нужно заплатить в бюджет, отметили в кредитной организации.

Восточный Банк также работает над спецпредложением — пакетом рассчетно-кассового обслуживания, где самозанятый сможет выбрать размер комиссии в зависимости от нужных услуг, уточнила директор департамента развития продуктов и процессов МСБ банка Анна Ермолаева.

С начала года из тени выведено 20 тыс. самозанятых В первые недели нового налогового режима граждане активно получали новый статус.

Встать на учет в ФНС в ближайшее время можно будет и через мобильное приложение Альфа-Банка. Вначале сервис будет доступен на Android, позже он заработает и для пользователей IOS. Банк планирует предлагать самозанятым кредитные и инвестиционно-страховые продукты.

В ФНС пояснили, что банки могут интегрировать свои сервисы с функционалом мобильного приложения «Мой налог» через открытый API (Application Programming Interface). Он охватывает весь перечень услуг: пользователь программного продукта кредитной организации может применять специальный режим «Налог на профессиональный доход», в том числе вести учет поступлений и уплачивать налоги без использования мобильного приложения ФНС, добавили в службе. Однако банк должен исполнять ряд требований: иметь круглосуточную службу техподдержки для налогоплательщиков и обеспечивать бесперебойность обработки данных.