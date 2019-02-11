За пять недель работы нового налогового режима для самозанятых в этом качестве зарегистрировалось более 20 тыс. человек. Об этом «Известиям» рассказал глава «Опоры России» Александр Калинин. Он подчеркнул, что более половины из них — жители Москвы, остальные приходятся на другие регионы, участвующие в эксперименте, — Московскую и Калужскую области, а также Татарстан.

Калинин добавил, что для дальнейшей популяризации нового налогового режима необходимо выделить 1 млрд рублей. Эти средства Минэкономразвития предлагало включить в бюджет на 2019–2021 годы, однако на этапе рассмотрения проекта казны в Госдуме поправка была отклонена.

В пресс-службе Минэкономразвития не прокомментировали, будут ли они повторно предлагать такую меру при подготовке поправок в бюджет этого года. В пресс-службе Минфина сообщили, что работа по изменению бюджета 2019 года пока не началась. В министерстве подчеркнули, что выделение средств на популяризацию режима самозанятых сейчас не обсуждается и такие предложения от других ведомств не поступали.

Эксперты считают результат в 20 тыс. вышедших из тени граждан за несколько недель хорошим показателем, однако добавляют, что по сравнению с общим количеством нелегально работающих это капля в море.



Для оценки эксперимента необходимо не менее полугода, считает руководитель Экспертного центра при уполномоченном при президенте по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович. Причем существует версия, что сейчас среди этих 20 тыс. зарегистрированных — часть сотрудников, которых работодатели перерегистрировали, чтобы сэкономить на взносах в фонд оплаты труда. Эксперт добавила, что, впрочем, такая схема была выявлена довольно быстро и сразу пресечена. Сейчас новоявленному самозанятому запрещается трудиться в уволившей его организации в течение двух лет — ни в прежней, ни в другой должности. Иначе придется уплатить взносы в соцфонды и подоходный налог.

