ЗАО «Сбербанк-АСТ» и департамент города Москвы по конкурентной политике заключили соглашение об интеграции автоматизированной информационной системы (АИС) «Портал поставщиков» и онлайн-магазина малых закупок SberB2B.

Как говорится в сообщении Сбербанка, рабочая группа займется проработкой возможности автоматического доступа к обоим интернет-ресурсам пользователей, зарегистрированных либо в АИС «Портал поставщиков», либо на площадке SberB2B.

Пользователи обеих систем смогут делать закупки с учетом регламентов, технических и интеграционных возможностей ресурсов.

По словам генерального директора ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николая Андреева, заказчики и поставщики заинтересованы в новых форматах, в повышении своей личной эффективности, а платформа SberB2B демонстрирует свою востребованность и завоевывает доверие.