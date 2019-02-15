«Росгосстрах» выплатил страховое возмещение одному из федеральных банков после кражи злоумышленниками денег в филиале финансового учреждения, расположенного в Рязани.



Как выяснилось в ходе расследования, злоумышленник, предварительно отключив сигнализацию и подобрав ключи к металлической входной двери, проник в отделение в выходные дни — точное время установить не удалось. Операционный офис был закрыт на выходные, и кражу обнаружили только в понедельник утром пришедшие на работу сотрудники банка. Выяснилось, что пропали деньги из банкомата и сейфа, причем купюры были как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Похитителей по горячим следам найти не удалось.

Наличные деньги в кассе и в банкомате были застрахованы в «Росгосстрахе» на условиях правил страхования ценного имущества при хранении и перевозке. После предоставления документов и изучения обстоятельств дела «Росгосстрах» признал наступившее событие страховым случаем и в соответствии с условиями договора выплатил страховое возмещение в размере более 2,5 млн рублей.